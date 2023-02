Nie regulujcie odbiorników. To prawdziwa ulica na terenie Olsztyna!

— To co się dzieje na naszej ulicy to jakiś absurd. Ogromne dziury i masa błota. Czasami mam wrażenie, jakbym stąpał po obcej planecie — mówi czytelnik. — Rozumiem, że ul. Jaremy i Husarii to mniejsze, boczne uliczki, jednak ludzie też tu żyją i potrzebują cywilizowanych warunków do przedostania się do miasta, czy zwykłych spacerów.

Mieszkaniec Olsztyna uważa, że problem z nawierzchnią drogi pojawia się co roku, zwłaszcza w okresie roztopów, mokrą jesienią i wiosną.

Minął miesiąc od tamtego artykułu i musimy przyznać, że stan ulicy się zmienił. Na gorsze.