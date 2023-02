- Nagroda bardzo cieszy i dowodzi, że to, co robię - po prostu podoba się moim studentom. Ale to wyróżnienie, ta korona - to także zobowiązanie - mówi prof. Beata Wysok. Dr hab. Beata Wysok, prof. UWM z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej zajęła II miejsce w Plebiscycie Belfer UWM 2022