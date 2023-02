Wołgograd stał się Stalingradem

Uroczysta ceremonia odbyła się w pobliżu muzeum bitwy stalingradzkiej z lat 1942-43 - kluczowej batalii, która przyczyniła się do klęski hitlerowskich Niemiec i zwycięstwa Związku Radzieckiego w walkach na froncie wschodnim podczas II wojny światowej. Jak powiadomiła Meduza, z okazji czwartkowych obchodów 80. rocznicy zakończenia bitwy miasto Wołgograd tymczasowo przemianowano na Stalingrad, czyli powrócono do nazwy obowiązującej w latach 1925-61 (https://tinyurl.com/2p94r59n).

W konsekwencji rządów Stalina w ZSRR w latach 1922-53 i funkcjonującego wówczas rozbudowanego aparatu represji zginęło, według szacunków historyków, co najmniej 20 mln ludzi. (PAP)