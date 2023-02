Biden w Polsce. Wiceminister Wawrzyk: Ogromna nobilitacja

Zapowiedziana wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w naszym kraju potwierdza wyjątkowość stosunków polsko-amerykańskich - powiedział PAP wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. To ogromna nobilitacja i docenienie naszego wsparcia dla Ukrainy - dodał.

Prezydent USA Joe Biden zapytany przez dziennikarza Polskiego Radia, czy odwiedzi Polskę w lutym, powiedział: „Polecę do Polski, ale nie wiem jeszcze kiedy”. Według wcześniejszych doniesień NBC News i CNN Biały Dom rozważa wizytę w Polsce w okolicach rocznicy rosyjskiej inwazji Ukrainy na pełną skalę.

„Ogromna nobilitacja”



W ocenie wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, już sam fakt złożenia wizyty w Polsce przez Joe Bidena to „ogromna nobilitacja i docenienie naszego wsparcia dla Ukrainy”.

— To pokazanie, że jesteśmy w tych sprawach najważniejszym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych, ale również to pokazuje wszystkim, że Stany Zjednoczone tak właśnie nas traktują — powiedział PAP Wawrzyk. Z kolei w relacjach bilateralnych - zdaniem wiceministra - to pokazanie, że w sprawie wsparcia dla Ukrainy nie ma w tej chwili bliższej współpracy, niż Polska-Stany Zjednoczone.

— Jeżeli do nas przyjeżdża amerykański prezydent, to znaczy, że naprawdę jest to wyjątkowe wydarzenie, które potwierdza wyjątkowość tych stosunków — podkreślił Wawrzyk.

Zapewnił, że wizyta amerykańskiego prezydenta w Polsce ma kluczowe znaczenie dla pozycji Polski na świecie, szczególnie „w kontekście tego, co mówi się u nas, ale także, co mówią niektóre kraje na temat roli Polski w tym konflikcie”.

— Trudno o lepsze potwierdzenie tej wiodącej roli, niż wizyta amerykańskiego prezydenta w kraju, który obok USA jest największym wspierającym Ukrainę — powiedział.

— Czy to się komuś podoba, czy nie, niezależnie od poglądów politycznych, to świadczy o wizerunku naszego kraju — powiedział wiceminister.

— Może się komuś nie podobać rząd w Polsce, ale to jednak potwierdza bardzo dobrą opinię na nasz temat — dodał.

Wsparcie dla Ukrainy



Planowana wizyta będzie drugą wizytą, jaką prezydent Joe Biden złoży w Polsce. Poprzednia miała miejsce w marcu ub.r., miesiąc po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę i była czternastą wizytą urzędującego prezydenta USA w naszym kraju.

24 lutego przypada rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

