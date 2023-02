Jaki rozkład jazdy będzie obowiązywał mieszkańców Olsztyna po feriach zimowych?

Po dwutygodniowej przerwie w nauce, dzieci i młodzież wracają do szkół. Już w poniedziałek (6 lutego) rozpocznie się nowy semestr szkolny. Za to na UWM wciąż trwa sesja egzaminacyjna. Jak zatem będzie funkcjonowała komunikacja miejska?

W poniedziałek do szkół po dwutygodniowym wypoczynku wracają uczniowie z Warmii i Mazur. Zakończenie ferii zimowych to jednocześnie koniec "laby" i powrót do normalnego trybu nauki.

W związku z tym, również zmieni się rozkład jazdy olsztyńskiej komunikacji miejskiej, który dotychczas funkcjonował według rozpiski "Dni robocze wolne od nauki szkolnej".

Od 6 do 10 lutego (sesja egzaminacyjna na UWM) obowiązuje rozkład jazdy: "Dni robocze (od poniedziałku do piątku)". Jednak zostanie ograniczone kursowanie linii: 103 i 130. A nie będą funkcjonować linie: 303, 305 i 309.

Rozkład jazdy w weekend nie ulega zmianie. W sobotę (11 lutego) obowiązuje rozkład jazdy: "Soboty" a w niedzielę (12 lutego): "Niedzielę i święta".

Z uwagi na trwającą poprawkową sesję egzaminacyjną na UWM, od 13 do 17 lutego wciąż będzie obowiązywał rozkład "Dni robocze (od poniedziałku do piątku) jednak z ograniczeniem linii 103, 130 i wyłączeniem linii 303, 305 i 309.

Od 18 lutego nastąpi powrót do podstawowych rozkładów jazdy.

Następna przerwa w nauce w szkołach – na Wielkanoc – będzie od 6 do 11 kwietnia.