Do końca lutego można składać projekty do X edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Do końca lutego można złożyć wnioski do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Pomoc można uzyskać m.in. w Urzędzie Miasta.

Organizatorzy służą pomocą wnioskującym nie tylko w godzinach pracy Urzędu Miasta, ale i podczas dyżurów popołudniowych oraz sobotnich.

W środę (1 lutego) konsultanci czekają na zainteresowanych aż do godziny 17.30 w

Konsultacje odbędą się również też na olsztyńskich osiedlach:

* czwartek, godzina 17.00 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kołobrzeska 13M , osiedla: Pojezierze, Kętrzyńskiego, Kościuszki.

O pomoc można zwrócić się także do osób działających w stałym punkcie konsultacyjnym. Ten jest uruchomiony w siedzibie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa przy ul. Linki 3/4. Można go odwiedzać w dni powszednie - w godz. 12:00-16:00 w poniedziałki i środy oraz w godz. 8:00-12:00 we wtorki, czwartki i piątki. (Koordynator: Monika Stanka, tel. 89 523 60 92, kom. 503 466 700, mail: m.stanka@federacjafosa.pl, obo@federacjafosa.pl).