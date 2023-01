W roli głównej: koszule męskie. Jak wybrać idealny model na co dzień, do pracy i na ważne okazje?

Must have w szafie każdego pana? Koszule męskie! To ponadczasowe elementy garderoby, które możesz nosić bez względu na okazję i typ swojej sylwetki. Aby jednak mieć pewność, że będziesz wyglądać dobrze i nie popełnisz modowej wpadki, dowiedz się, jak wybrać idealny model.

O czym pamiętać w trakcie zakupu koszuli męskiej?

Po czym poznać idealną koszulę męską? Przede wszystkim po odpowiednio dobranym kroju i rozmiarze, które są zdecydowanie najważniejszymi rzeczami, na które warto zwrócić uwagę w trakcie zakupu tego elementu garderoby. Równie istotne jest dopasowanie nowego ubrania do okazji – o ile na co dzień możesz pozwolić sobie na eksperymentowanie ze stylem, tak w trakcie ważnych wyjść warto pamiętać o formalnym dress codzie. Bez względu na to, czego szukasz, najlepsze koszule męskie wybierzesz tutaj: Po czym poznać idealną koszulę męską? Przede wszystkim po odpowiednio dobranym kroju i rozmiarze, które są zdecydowanie najważniejszymi rzeczami, na które warto zwrócić uwagę w trakcie zakupu tego elementu garderoby. Równie istotne jest dopasowanie nowego ubrania do okazji – o ile na co dzień możesz pozwolić sobie na eksperymentowanie ze stylem, tak w trakcie ważnych wyjść warto pamiętać o formalnym dress codzie. Bez względu na to, czego szukasz, najlepsze koszule męskie wybierzesz tutaj: https://allani.pl/wyszukaj/koszule-meskie

Najlepsze kroje koszul męskich – trzy fasony, które warto znać

Wybierając koszule męskie, zwróć szczególną uwagę na ich fasony. W sklepach znajdziesz trzy podstawowe kroje, których zakup warto rozważyć. Pierwszy z nich to modele regular fit, czyli proste i uniwersalne, pasujące na większość męskich sylwetek. Drugą propozycją jest fason slim fit, czyli dopasowany, wyraźnie podkreślający np. umięśnione ciało. Co ciekawe, takie koszule działają wyszczuplająco, a do tego prezentują się rewelacyjnie w stylizacjach formalnych. Wolisz luźne kroje? W takim razie postaw na trzeci fason. To model oversize, czyli szerszy, zapewniający swobodę ruchów i idealnie wpisujący się w aktualne trendy w modzie męskiej.

Jak dobrać rozmiar koszuli męskiej? Praktyczne wskazówki

Nawet najlepiej wykonana koszula męska nie będzie wyglądać na tobie dobrze, jeśli nie zadbasz o dobranie odpowiedniego rozmiaru. Jak to zrobić? W przypadku tego elementu garderoby należy zwrócić uwagę na kołnierzyk, rękawy, obwód klatki piersiowej i ogólną długość ubrania.

Kołnierzyk: aby znaleźć idealny rozmiar, wystarczy zmierzyć obwód szyi.

Rękawy: najważniejsze, aby wystawały około 1-2 cm za marynarkę (zgodnie z zasadami dress code'u mankiety powinny być widoczne). Właśnie dlatego wystarczy zmierzyć długość rękawa marynarki i dodać do niej wspomniane 1-2 cm.

Obwód klatki piersiowej: możesz go zmierzyć, sprawdzając obwód w najszerszym miejscu torsu.

Długość koszuli: najważniejszą zasadą, o której warto pamiętać, jest możliwość włożenia materiału do spodni w taki sposób, aby nie wypadał. Jeśli chcesz nosić koszulę luźno puszczoną, możesz wybrać odrobinę krótszy model.

Pomagamy dobrać koszule męskie do okazji – zobacz nasze propozycje

Czas sprawdzić, jakie koszule męskie sprawdzą się na różne okazje. Zacznijmy od codziennych wyjść, bo w tym przypadku wybór jest prosty – możesz postawić na dowolny model. Jeansowa koszula wygląda świetnie z beżowymi chinosami, ta biała z jeansami, a sztruksowa w kratę z joggerami. Eksperymentuj z materiałami, krojami, kolorami i wzorami, aby podkreślić swój styl.

Do pracy warto wybierać koszule męskie łączące wygodę z odrobiną elegancji. Znakomicie sprawdzi się np. bawełniany model w odcieniu błękitnym, który możesz nosić i do garnituru, i do zestawu koordynowanego. Równie dobrze poradzą sobie w stylizacjach z chinosami czy materiałowymi spodniami o kroju regular fit.

Z kolei na ważne okazje, podczas których obowiązuje formalny dress code, jedynym słusznym wyborem są białe koszule męskie. To uniwersalne i ponadczasowe modele, które perfekcyjnie współgrają z garniturem w dowolnym kolorze.