Opiekunka seniora z Braniewa usłyszała zarzuty kradzieży. Jej przełożony jest sceptyczny wobec zarzutów

Policja z Braniewa poinformowała, że 39-letnia kobieta, która pracowała jako opiekunka okradała od listopada swojego 81-letniego podopiecznego. W sumie miała mu ukraść ponad 26 tys. zł.



— Policjanci zatrzymali kobietę i postawili jej zarzut kradzieży, do którego się przyznała. Swoje zachowanie tłumaczyła trudną sytuacją życiową, w jakiej się znalazła. W toku prowadzonych czynności, policjantom udało się odzyskać już jedynie 3,4 tys zł ukradzionych w ostatnim czasie oraz zabezpieczyli przedmioty, które kobieta kupiła za skradzione pieniądze, m.in. telefony komórkowe. Teraz sprawą kobiety zajmie się braniewski sąd. Grozi jej kara pozbawienia wolności do 5 lat — podała policja.

W Braniewie opiekę nad seniorami na zlecenie ośrodka pomocy społecznej wykonują opiekunki zatrudnione przez spółdzielnię socjalną. Kierownik ds. pomocy środowiskowej w braniewskim ośrodku pomocy społecznej Katarzyna Demkowicz powiedziała, że po ujawnieniu sprawy przez policję ośrodek poprosił spółdzielnię socjalną, by nie wysyłała oskarżanej opiekunki do pracy w terenie.

— Zawiesiłem tę panią w pracy, choć nie mogę uwierzyć w prawdziwość tych oskarżeń — powiedział prezes spółdzielni socjalnej w Braniewie Marian Nadziejko. Dodał, że oskarżana o okradanie podopiecznego kobieta była zatrudniona od ośmiu miesięcy i nie było na nią żadnych skarg. —Wręcz przeciwnie, pracowała w bardzo trudnych środowiskach, pracowała w weekendy, naprawdę bardzo się starała i przykładała. Mówiła wprost o swojej trudnej sytuacji materialnej i mówiła, że dużo pracuje, by zarobić —powiedział Nadziejko.

W rozmowie z prezesem Nadziejko oskarżana kobieta powiedziała, że zabezpieczone przez policję pieniądze to wypłata jej męża i zasiłek dziecka, a telefony miała kupić także za pensję męża.

— Powiedziała, że przyznała się ze strachu, bo zagrożono jej aresztem i zabraniem dzieci — powiedział Nadziejko.

W rozmowie z PAP prezes braniewskiej spółdzielni socjalnej powiedział, że opiekunki coraz częściej są pomawiane przez podopiecznych i ich rodziny.

— Wczoraj jedna z osób powiedziała, że opiekunka była u jej matki ledwie pięć minut, że nie wywiązuje się z obowiązków. Tymczasem ta pani zrobiła wszystko, co miała kilka godzin wcześniej, a na chwilkę zaszła ponownie, bo dostała informację, że jej podopieczna gorzej się poczuła. Przyszła drugi raz z dobrego serca, a została pomówiona. To jest nagminne. W sprawie rzekomego okradzenia podopiecznego także myślę, że warto bardziej zbadać otoczenie tego pana — powiedział Nadziejko. Dodał, że w dniu, gdy ujawniono rzekomą kradzież u 81-latka opiekunka zawiozła go na cmentarz, bo senior chciał odwiedzić grób żony.

Nadziejko zapowiedział w rozmowie z PAP, że w najbliższym czasie spotka się z szefową MOPS, by porozmawiać o pracy opiekunek w trudnych środowiskach.

— Zdarza się, że podopieczni cały tydzień nie zmywają naczyń, nie odkurzają, czekają, aż przyjdzie opiekunka i za nich to zrobi. Gdy opiekunka sprząta te osoby często jadą na zakupy. Nie na tym polega pomoc społeczna — powiedział Nadziejko. (PAP)