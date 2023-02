Pociągi Polregio pobiły rekord. W ubiegłym roku przewiozły prawie 90 mln pasażerów

Osiągnięty przez spółkę wynik (87,2 mln pasażerów) jest aż o blisko 40 proc. wyższy niż w 2021 i praktycznie taki sam jak w 2019 r., czyli ostatnim pełnym roku przed pandemią. Powrót podróżnych do kolei regionalnej po okresie pandemii wiąże się ze wznowieniem edukacji stacjonarnej oraz zjawiskiem powrotu pracowników do biur z pracy zdalnej wszędzie tam, gdzie była ona doraźnym rozwiązaniem.

Mniejsza mobilność społeczna w latach 2020-2021 sprzyjała również wzrostowi podróży po ustaniu pandemii. To wszystko przełożyło się na znacznie większą popularność podróży pociągami Polregio, które codziennie zatrzymują się na ponad 1500 stacjach w całej Polsce. Średnia odległość przewozu jednego pasażera Polregio w 2022 r. to 47 km.

Z myślą o poprawie komfortu podróży przewoźnik podpisał w ubiegłym tygodniu umowy ramowe na dostawę nawet 200 nowych pojazdów. W latach 2025-2026 pasażerowie Polregio wsiądą do nowoczesnych pociągów, wyposażonych w klimatyzację oraz wi-fi, które będą sukcesywnie trafiać do 15 województw, z którymi Polregio ma podpisane umowy wieloletnie na prowadzenie kolejowych przewozów pasażerskich.

— Wzrost liczby przewiezionych pasażerów o blisko 40% rok do roku to zasługa coraz lepszej efektywności spółki. W kolejnych latach naszym celem jest przekroczenie poziomu 100 mln pasażerów rocznie. Naszym priorytetem jest zakup nowego taboru, by korzystający z naszych usług w regionach podróżowali najnowszymi pociągami i to bez względu na to czy mieszkają w aglomeracjach, czy też mniejszych miastach i miejscowościach — mówi Artur Martyniuk, Prezes Zarządu Polregio S.A.

Według danych UTK w całym 2022 r. z usług wszystkich przewoźników kolejowych pasażerskich skorzystało ponad 342 mln osób.