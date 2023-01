Na drogach regionu i w Olsztynie lodowisko. Noga z gazu!

We wtorek rano drogi w woj. warmińsko-mazurskim są miejscami śliskie, w okolicach Kętrzyna jest na nich warstwa cienkiego lodu. Miejscami przy gruncie jest ujemna temperatura, co powoduje zamarzanie roztopionego śniegu i błota. W okolicach Olecka spadło dużo śniegu. Natomiast w Olsztynie mieszkańcy skarżą się na "lodowisko" na drogach i chodnikach.

Drogi krajowe lokalnie są śliskie w okolicach Ełku, od Orzysza do granicy województwa, czy od Rucianego-Nidy do granicy województwa. Obecnie na tych trasach pracuje 31 pojazdów, które posypują jezdnie solą, ale mimo to lokalnie może być ślisko.

Rano niewielkie utrudnienia w ruchu występują w Czerwonym Borze na DK 16 między Olsztynem, a Mrągowem, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe, nie ma osób rannych - jest tam ruch wahadłowy.

Na drogach wojewódzkich pracują 34 jednostki sprzętu do zimowego utrzymania dróg. W okolicach Olecka warstwa śniegu przy drodze ma 18 cm, w innych częściach regionu śniegu jest znacznie mniej. Dyżurna zarządu dróg wojewódzkich zaapelowała o ostrożność do kierowców zwłaszcza z okolic Kętrzyna, gdzie przy gruncie jest ujemna temperatura i jezdnie pokryte są cienką warstwą lodu. (PAP)

W Olsztynie kierowcy ostrzegają przed górką na Pieczewie koło Carrefoura (ul. Krasickiego). To miejsce jest szczególnie niebezpieczne ze względu na bliskość robót przy inwestycji tramwajowej. Problemem może być również wyjazd z olsztyńskich osiedli, na których drogi nie są regularnie odśnieżane.