Pograli w regionie

• Olimpia Elbląg — Sokół Ostróda 2:3 (1:2)

0:1 — Kasprzyk (16), 1:1 — Branecki (26), 1:2 — Kasprzyk (43), 2:2 — Gabrych (80), 2:3 — Klimek (83)

OLIMPIA: Łęgowski — Kuczałek, Piekarski, Sarnowski, Jakubczyk, Stefaniak, Danilczyk, Czernis, Branecki, Famulak, Senkewicz, Olbryś, Gabrych, Filipczyk, Kozera, Łaszak, Stasiak, Wierzba oraz trzech zawodników testowanych.

SOKÓŁ: Florczak (46 Leszczyński) — Kvenstar, Morawski, Pawluczuk, Mościcki, Stefański, Kiełtyka, Kasprzyk, Mysiorowski, Porębski, Święty, Suchocki, Klimek.

W drużynie elbląskiej z powodów osobistych nie zagrał bramkarz Andrzej Witan. Natomiast w drugiej odsłonie spotkania zagrał pozyskany z I-ligowego Podbeskidzia Bielsko-Biała Mariusz Gabrych.

Mecz zaczął się od ataków obu drużyn, jednak częściej przy piłce byli gospodarze. Ataki elblążan w porę zażegnywała defensywa gości oraz bramkarz Hubert Florczak.

W okresie przewagi podopiecznych trenera Przemysława Gomułki przyjezdni wyprowadzili skuteczną kontrę. Na strzał z dystansu zdecydował się Dawid Kasprzyk, a że źle był ustawiony bramkarz Olimpii Łukasz Łęgowski, to piłka wpadła do siatki. Dziesięć minut później nie bez winy zawodnika gości – Tomasza Porębskiego, Jakub Branecki strzałem z pola karnego po długim rogu doprowadził do wyrównania.

Olimpia dalej atakowała, jednak Sokół dalej się bronił i czekał na swoją okazję. Tym razem przy biernej postawie defensywy elbląskiej Kasprzyk w 43 minucie ponownie wyprowadził zespół gości na prowadzenie.

W drugiej odsłonie meczu trener elblążan Gomułka dokonał licznych roszad w składzie. Nadal przewagę mieli „olimpijczycy”, ale razili brakiem skuteczności.

Dopiero w 80 minucie, po zamieszaniu podbramkowym, Gabrych strzelił z bliska i Michał Leszczyński musiał wyciągać piłkę z siatki.

Wynik spotkania ustalił Klimek, kiedy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, z piłką minął się bramkarz Filip Olbryś i z pola bramkowego umieścił futbolówkę w siatce.

Po meczu powiedzieli:

Przemysław Gomułka (trener Olimpii): — Przed nami jest jeszcze okres czterech tygodni przygotowań. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Teraz będziemy pracować nad skutecznością oraz dośrodkowaniami z bocznych sektorów. Nie zapominamy o technice, taktyce. Na pierwszy mecz ligowy zespół będzie przygotowany w pełni na 100 procent.

Janusz Bucholc (trener Sokoła): — Cieszę się, że drużyna pokazała charakter i nieustępliwość w grze. Pod względem taktycznym wszystko przebiegało po naszej myśli. Wygraliśmy z Olimpią i to musi cieszyć.

W drugim meczu Sokół przegrał 1:3 z IV-ligową Narwią Ostrołęka 1:3.

Jerzy Kuczyński

>>> KP Starogard Gd. – Concordia Elbląg 1:3 (0:2)

0:1 – Augusto (5), 0:2 – Szmydt (9), 1:2 – Moskiewicz (54), 1:3 – Jarzębski (87)

CONCORDIA: Woźniak – Jońca, Szawara, Ponurko, Bukacki, Zielecki, Szmydt, Jarzębski, Kopka, Augusto, Góral. Grali jeszcze: Uzarek, Drewek, Belim, Kottlenga, Kaczorowski, Nestorowicz, Błaszczyk, Rękawek, Roguski.

W minionym tygodniu piłkarze Concordii rozegrali trzy mecze kontrolne. Pokonali Żuławy Nowy Dwór Gd. (klasa okręgowa) 10:0, zremisowali na wyjeździe z Bałtykiem Gdynia (III liga) 3:3, w sobotę okazali się lepsi od KP Starogard Gd. (III liga), wygrywając 3:1. W spotkaniu tym zagrało 20 piłkarzy, w tym 7 testowanych w drużynie gości. Do nich należeli: Mateusz Jonca (Stomil Olsztyn), Jędrzej Ponurko (Bałtyk Koszalin), Diego Belim (Arka II Gdynia), Mateusz Sielecki (Olimpia Grudziądz), Kacper Roguski (Świt Nowy Dwór Maz.), Oskar Kottlenga (Olimpia II Elbląg), bramkarz Mateusz Uzarek (Lech II Poznań). Na boisko wybiegł też, już potwierdzony do gry w elbląskim klubie, 23-letni napastnik Michał Góral (Sokół Aleksandrów Łódzki). Wychowanek Widzewa Łódź, mający za sobą także występy w Stomilu Olsztyn i Zagłębiu Sosnowiec. Jeśli chodzi o sam mecz, to pierwsi zaatakowali goście. Na efekty długo nie trzeba było czekać. Po 10 minutach gry Concordia prowadziła 2:0. Najpierw po dośrodkowaniu Radosława Bukackiego, piłkę głową do siatki skierował Brazylijczyk Augusto, a kilka minut później Mateusz Szmydt podwyższył rezultat, finalizując podanie Eryka Jarzębskiego. Jeszcze w pierwszej połowie meczu goście mogli prowadzić 3:0, ale Augusto trafił w poprzeczkę. Po przerwie gospodarze nie dawali za wygraną i zdobyli kontaktowego gola. Jednak na więcej już im nie pozwolili dobrze grający w defensywie przyjezdni. Wynik po dwójkowej akcji Szymon Drewek – Jarzębski ustalił ten drugi, strzelając z bliska do siatki. Kolejny mecz Concordia rozegra w czwartek z II-ligową Olimpią, a w sobotę o godz. 14 podejmie Polonię Lidzbark Warmiński (IV liga).

Jerzy Kuczyński

>>> Polonia Lidzbark Warmiński, pod wodzą nowego duetu trenerskiego (Wojciecha Figurskiego zastąpili Daniel Wierzbowski i Sebastian Zajączkowski), wygrała 5:0 z Huraganem Morąg. Dwa gole w tym spotkaniu strzelili zawodnicy testowani.

>>> Jeziorak Iława zremisował 3:3 z Gromem Nowy Staw. Także w tym meczu bramkę strzelił zawodnik testowany. Identycznym wynikiem zakończyło się spotkanie Mrągowia Mrągowo – Mamry Giżycko. Gole dla gospodarzy zdobyli: Łukasz Kuśnierz, Przemysław Rybkiewicz oraz Kacper Skok, a dla przeciwników dwukrotnie trafił Paweł Dymiński oraz raz Paweł Aleksandrowicz.

>>> Niezłą strzelaninę urządzili sobie piłkarze lidera forBET ligi GKS-u Wikielec, którzy rozgromili 8:1 Mławiankę Mława.

>>> Motor Lubawa – Start Nidzica 1:1, Mazur Ełk – Sparta Szepietowo 2:1, Znicz Biała Piska – Olimpia Zambrów 1:2, DKS Dobre Miasto – Błękitni Orneta 7:0, Granica Kętrzyn – MKS Korsze 3:1.

EM