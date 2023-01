Premier: chcemy w ciągu dwóch tygodni obniżyć ceny biletów kolejowych

W ciągu najbliższych dwóch tygodni chcemy doprowadzić do tego, aby nastąpił powrót do niskich, wcześniejszych cen biletów na kolejach - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Trwają prace nad przekazaniem dodatkowych środków z budżetu państwa polskiego dla PKP, aby zrekompensować podwyżki cen energii elektrycznej.

— Doprowadzimy do tego, by nastąpił powrót do niskich, wcześniejszych cen biletów na kolejach — poinformował premier.

W poniedziałek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki pytany był o efekt rozmów w sprawie obniżek cen biletów kolejowych.

— W zeszłym tygodniu(...) spotkałem się z ministrem infrastruktury panem Andrzejem Adamczykiem, a także z zarządem PKP Intercity i przekazałem informacje, że domagam się znaczącej redukcji, a najlepiej powrotu do poprzednich cen tak, żeby jednocześnie inflacja była jak najbardziej przyduszona, przymrożona, żeby nie nadawać tych dodatkowych impulsów inflacyjnych, a z drugiej strony żeby przede wszystkim Polacy, obywatele, mogli jeździć wygodnie, tanio, komfortowo no i właśnie po jak najniższych kosztach — powiedział premier.

Dodał, że trwają prace nad tym, aby przekazać dodatkowe środki z budżetu państwa polskiego dla PKP, aby zrekompensować podwyżki cen energii elektrycznej.

— To jest ta zmora, która trapi wszystkie państwa Unii Europejskiej, również nas i chcemy po przekazaniu tych środków w ciągu najbliższych dwóch tygodni doprowadzić do tego, aby nastąpił powrót do niskich, wcześniejszych cen biletów na kolejach — stwierdził Morawiecki.

5 stycznia PKP Intercity poinformowało, że od 11 stycznia zacznie obowiązywać nowy cennik biletów.

Ceny bazowe biletów jednorazowych w pociągach Pendolino wzrosły średnio o 17,8 proc., w pociągach EIC o 17,4 proc., a w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc. Podwyżkę cen biletów uzasadniono wzrostem cen prądu.

W zeszły wtorek premier Morawiecki zapowiedział, że ws. cen biletów kolejowych w najbliższych dniach będzie rozmawiał z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury.

— Na pewno na tym poziomie, na jakim dzisiaj ceny są, one nie pozostaną — zapewnił szef rządu. (PAP)