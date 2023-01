Menager XXI wieku. Konkurs Sternik. Rozmawiamy z prof. Mariolą Grzybowską-Brzezińską z UWM

— Uważam, że misją akademika jest edukacja. Naszym zadaniem jest też kształcenie dla Warmii i Mazur najlepszych kadr: dajemy im wszelkiego rodzaju możliwości kształcenia, ale też pokazujemy, jak ważna jest współpraca z różnorakimi podmiotami, i to już na etapie studiów. To nasza misja i zobowiązanie. Obserwujemy to, co dzieje się na świecie i wprowadzamy innowacje u siebie. To coś, co nazywam patriotyzmem menadżerskim — i promuję go w każdy możliwy sposób!