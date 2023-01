Będą nowe numery miejskich rachunków bankowych

Nowy Bank to również nowe numery rachunków bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100 miejskich jednostek i zakładów budżetowych. Na rachunki gminy i jednostek mieszkańcy oraz przedsiębiorcy dokonują wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste użytkowanie, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.

Co ważne - na terenie Olsztyna od 1 lutego 2023 roku można realizować wpłaty gotówkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji. Początkowo będzie to możliwe w dwóch placówkach:

* ul. Wilczyńskiego 25/lokal F, Olsztyn 10-686

(od poniedziałku do piątku w godz.: poniedziałek: 8:15 do 17:45, wtorek-piątek: 8:00 do 16:00);

* ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552

(od poniedziałku do piątku w godz.: poniedziałek: 8:15 do 17:45, wtorek-piątek: 8:00 do 16:00).

Placówka w Urzędzie Miasta Olsztyna: w dniach 30-31 stycznia 2023 roku będzie zamknięta; obsługę kontrahentów gminy na dotychczasowych zasadach przejmują inne placówki PKO BP na terenie miasta, w tym przy ul. Pieniężnego 8. Natomiast w dniach 1-13 lutego 2023 roku placówka obsługiwana przez Bank Handlowy SA będzie zamknięta; pozostałe 2 placówki obsługiwane przez Bank Handlowy SA w tych dniach funkcjonują

w godzinach podanych powyżej.

*** Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

27 1030 1508 0000 0008 2309 9000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej:

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów niepodatkowych gminy:

10 1030 1508 0000 0008 2300 1045

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntu gminy,

- trwałego zarządu gminy,

- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,

- dzierżawy gruntu gminy,

- dzierżawy powierzchni ratusza,

- wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,

- nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,

- opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych

- grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych

- korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- usunięcia drzew i krzewów,

- kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,

- wydania karty wędkarskiej,

- zwrotu kosztów sądowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:

53 1030 1508 0000 0008 2300 1047

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,

- trwałego zarządu Skarbu Państwa,

- dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,

- wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów Skarbu Państwa,

- nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa,

- udostępnienia danych osobowych,

- zwrotu kosztów sądowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:

26 1030 1508 0000 0008 2300 1048

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS):

80 1030 1508 0000 0008 2300 1046

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Depozyt:

77 1030 1508 0000 0008 2300 1003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

- wadium,

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Wydatki:

44 1030 1508 0000 0008 2300 1015

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:

55 1030 1508 0000 0008 2300 1011

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy – Urząd Miasta:

28 1030 1508 0000 0008 2300 1012

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego – egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym):

37 1030 1508 0000 0008 2300 1044

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa:

61 1030 1508 0000 0008 2309 8000

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:

95 1030 1508 0000 0008 2300 0000

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn



Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:

- dochody Miasta Olsztyna, w tym: - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe; - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe; - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

- subwencja ogólna,

- udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych,

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego,

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego.