Szubienice z nakazem rozbiórki. Sowiet odmaszeruje z Olsztyna?

To koniec batalii o likwidację pomnika gloryfikującego żołnierzy Armii Radzieckiej. Miasto może jeszcze zaskarżyć decyzję do Sądu Administracyjnego, jednak nie wstrzyma to procedury likwidacji pomnika. Jeżeli miasto będzie zwlekało z wykonaniem nakazu, to wojewoda usunie monument na koszt samorządu.

Nakaz był oczekiwany już od kilku dni. Wszystko wskazywało, że zostanie wydany do symbolicznej daty 22 stycznia, kiedy przypada rocznica zajęcia Olsztyna, spalenia go oraz wymordowania dużej części mieszkańców.

Pomnik jest likwidowany, bo po anulowaniu jego wpisu do rejestru zabytków podlega ustawie o dekomunizacji. Zgodnie z jej przepisami wszystkie pomniki, tablice lub upamiętnienia propagujące totalitaryzm i komunizm muszą zniknąć z przestrzeni publicznej. Olsztyński monument jest jednym z ostatnich, który przetrwał do tej pory i nie został jeszcze usunięty.

Zdaniem ministra kultury, który anulował jego wpis do rejestru zabytków, pomnik "zakłamuje także historię przedstawiając żołnierzy radzieckich jako wyzwolicieli". Z kolei prezes IPN, który wydawał opinię o konieczności usunięcia pomnika, a stała się podstawą do wydania nakazu jego likwidacji — wielokrotnie podkreślał, że monument służy obecnie putinowskiej propagandzie i propagowaniu rosyjskiego imperializmu.

Stanisław Kryściński