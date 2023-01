Film kręcony na Mazurach z nominacją do Oscara

"IO" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego. Jest to ważna informacja dla naszego regionu, ponieważ film powstał dzięki finansowym wsparciu marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina.

Film Skolimowskiego od samego początku cieszył się uznaniem wśród krytyków. W maju ubiegłego roku "IO" otrzymało Nagrodę Jury podczas festiwalu w Cannes. Film ten jest pierwszym tytułem polskiego reżysera, który został nominowany do Oscara.

Jerzy Skolimowski od lat mieszka na Mazurach, które według niego są miejscem sprzyjającym refleksji na temat relacji człowieka z innymi gatunkami. Ze względu na miejsce zamieszkania, reżyser mógł ubiegać się o dofinansowanie z Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego. 1/3 zdjęć powstała w naszym regionie, między innymi w Ornecie i Jedwabnie.

"IO" Skolimowskiego luźno nawiązuje do "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona. Jego głównym bohaterem jest osiołek, który występuje w cyrku z młodą artystką o pseudonimie Kasandra (Sandra Drzymalska). Dziewczyna troskliwie się nim opiekuje, a IO darzy ją bezwarunkową miłością. Niestety, kiedy po demonstracji przeciwników wykorzystywania zwierząt do cyrku wkraczają komornicy, owa dwójka musi się rozdzielić. Osiołek trafia do stajni, a później jeszcze kilkakrotnie zmienia właścicieli. Opiekę nad nim sprawują m.in. kierowca tira (Mateusz Kościukiewicz) i włoski ksiądz (Lorenzo Zurzolo), który zabiera zwierzę do posiadłości hrabiny (Isabelle Huppert).

Współscenarzystką i współproducentką "IO" jest Ewa Piaskowska. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek (część z nich zrealizowali Michał Englert i Paweł Edelman), a za montaż - Agnieszka Glińska.

Szansę na statuetkę w tej kategorii otrzymały również: "Blisko" Lucasa Dhonta (Belgia), "Na Zachodzie bez zmian" Edwarda Bergera (Niemcy), "Cicha dziewczyna" Colma Baireada (Irlandia) oraz "Argentyna, 1985" Santiago Mitrego (Argentyna)

Laureatów nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej poznamy w niedzielę 12 marca podczas gali, która odbędzie się w hollywoodzkim Dolby Theatre.

