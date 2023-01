Sanah na studniówce liceum z Olsztynka. Nieziemskie wykonanie i ogromne wzruszenie [VIDEO]

W sobotę (21 stycznia) odbył się Bal Studniówkowy uczniów z Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku. Na wszystkich zaproszonych uczniów, nauczycieli i gości czekała niespodzianka, która wzbudziła we wszystkich wielkie emocje.

Ta studniówka różniła się od tych z poprzednich lat.

Na wszystkich obecnych w Hotel Parku, ponieważ właśnie tam miał miejsce bal, czekała nie tylko niespodzianka muzyczna, ale również taneczna.

Zaraz po oficjalnej części i podziękowaniach, wystąpiły dwie licealistki z I Liceum im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku. Kinga Lewandowska i Anna Szostek wykonały piosenkę "Nic dwa razy" z nowej płyty Sanah. Tym występem wzruszyły nie tylko grono pedagogiczne, ale również uczniów, którzy już niedługo podejdą do najważniejszego egzaminu w życiu.

Nad polonezem czuwała jak zawsze Pani Dorota Dworczak, która jak co roku dodała coś nowego i sprawiła, że wszystko skomponowało się w piękną całość.

Niespodzianką taneczną okazała się "Belgijka" odtańczona przez uczniów całego Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. To duża zmiana, ponieważ taniec najczęściej miał miejsce po północy, jednak w tym roku zdecydowano na przeniesienie go do oficjalnej części studniówki.