Kij w mrowisko: Droga czy kurna chata?

Tak jak Polska goni gospodarczo Niemcy czy Francję, tak warmińsko mazurskie goni pomorskie czy Wielkopolskę. Gonimy właściwie większość Polski, bo mamy spore zaległości do odrobienia, jeszcze z czasów, kiedy byliśmy regionem stojącym gospodarczo na PGRach.

W ostatnich latach sporo przyspieszyliśmy, sporo się u nas buduje, sporo inwestuje, ale to ciągle za mało, żeby choć zobaczyć plecy tych najbogatszych.

To czego potrzebujemy to inwestycji. Potrzebujemy przedsiębiorców, którzy zainwestują u nas swoje pieniądze. Do tego potrzebujemy między innymi dobrych dróg, w tym nowej szesnastki pomiędzy Mrągowem i Ełkiem.

Cała szesnastka nie bez przyczyny nazywana jest kręgosłupem warmińsko-mazurskiego. I niestety nadal nie brakuje takich, którzy chcą nam ten kręgosłup przetrącić i posadzić nas na inwalidzkim gospodarczym wózku.

O tym piszemy między innymi w dzisiejszym wydaniu Gazety Olsztyńskiej

Igor Hrywna

PS. Jestem gotów natychmiast zmienić zdanie, kiedy tylko przeciwnicy przebudowy szesnastki na tym odcinku przesiądą się ze swoich aut na furmanki, zaczną jeść brukiew i przebiorą się w sukmany. A w swoich mazurskich domach zamurują kominy i zamienią je w kurne chaty.