Bracia z Olsztyna kradli paliwo z zaparkowanych aut. Zostali złapani na gorącym uczynku. Teraz grozi im do 15 lat więzienia

Olsztyńscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku sprawców kradzieży z włamaniem do dwóch samochodów. Ponadto przy jednym z nich znaleziono narkotyki. 41 i 42-latek odpowiedzialni są także za kradzieże paliwa z zaparkowanych aut na terenie miasta. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Olsztyna wpadli na trop dwóch braci, którzy mają związek z kradzieżami paliwa z zaparkowanych aut na terenie miasta. W ubiegły piątek (20 stycznia) 41 i 42-latek zostali zatrzymani na gorącym uczynku, po tym jak włamali się do dwóch busów na ul. Lubelskiej w Olsztynie. Sprawcy z pojazdów ukradli narzędzia oraz elektronarzędzia o łącznej wartości ponad 24 tys. zł. Funkcjonariusze odzyskali przedmioty, które wróciły już do prawowitych właścicieli. Ponadto policjanci przy 42-latku znaleźli woreczek foliowy z zawartością białego proszku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jest to mefedron, który przekazano do dalszych badań laboratoryjnych.

Funkcjonariusze ustalili, że bracia w grudniu 2022 roku kradli paliwa z zaparkowanych ciężarówek na terenie Olsztyna o łącznej wartości prawie 10 tys. zł. Mężczyźni wybierali pojazdy pozostawione w nieoświetlanych miejscach, często w pobliżu zalesionego terenu. Jak wynika z policyjnych ustaleń z przestępczego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 41 i 42-latek usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem. Starszy z braci odpowie również za posiadanie narkotyków. Okazało się, że mężczyźni w przeszłości byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu i będą odpowiadać w warunkach tzw. recydywy. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. W sobotę (21 stycznia) na wniosek Prokuratury Olsztyn-Południe wobec braci zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.