AKTUALIZACJA: Skoda jedzie pod prąd obwodnicą Olsztyna. Jak zawróci? Czy nie doszło do wypadku? [VIDEO]

Co się musiało stać, że kierowca niebieskiej skody we wtorek 24 stycznia na obwodnicy Olsztyna w kierunku Ostródy przed zjazdem na Zgniłochę jechał pod prąd?

Film, w którym widać, jak niebieski samochód jedzie lewym pasem obwodnicy, dostaliśmy od czytelnika Kamila. Sytuacja mrozi krew w żyłach. Czy nie doszło do wypadku?

— We wtorek 24 stycznia 2023roku oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o kierującej osobową skodą, która miała poruszać się obwodnicą Olsztyna pod prąd. Natychmiast na miejsce został skierowany policyjny patrol, który nie napotkał wskazanego pojazdu. Jednak w tej sprawie zostaną wszczęte czynności wyjaśniające w kierunku wykroczenia dotyczącego jazdy pod prąd na drodze ekspresowej. Jest to wykroczenie zagrożone mandatem karnym w kwocie 2000 zł oraz 15 punktami karnymi. Ponadto w przypadku skierowaniu sprawy do sądu, sprawcy wykroczenia może grozić grzywna w wysokości do 30 tys. zł — wyjaśnia Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. — Należy także pamiętać, że w przypadkach rażącego naruszenia prawa sąd może podjąć decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Dodatkowo informuję, że nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia, aby w tym czasie miało dojść do zdarzenia drogowego z udziałem tego pojazdu.