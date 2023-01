Niosąc listy, niosła pomoc. Listonoszka uratowała życie mieszkance Mrągowa

Pani Elżbieta pracuje roznosząc pocztę. Jednym z przystanków na jej trasie jest dom, w którym na przekaz pocztowy czekała mieszkanka Mrągowa. Gdy pojawiła się pod wskazanym adresem, spodziewając się usłyszenia słów „już, już”, zapadły tylko „nie mogę otworzyć drzwi”, a następnie nastała głucha cisza.

Pani Elżbieta kilkukrotnie próbowała nawiązać kontakt z kobietą przez zamknięte drzwi. Po drugiej stronie nie było jednak żadnej odpowiedzi. Nie zwlekając, natychmiast podjęła działania, powiadamiając odpowiednie służby. Już po kilku minutach przyjechał patrol policji, a potem kolejno pozostałe służby ratunkowe. Podczas akcji ratunkowej pani Elżbieta pozostała na miejscu do czasu aż kobieta została zabrana do szpitala. Złożyła także zeznania policji i powróciła do dalszej pracy. Od sąsiadów poszkodowanej usłyszała potem, że ta złamała biodro.