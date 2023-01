Jednorożce przeszły ulicami Olsztyna

W poniedziałkowy ranek MOK Olsztyn postanowił wlać w miasto nieco koloru i radości. Bo choć tu pryzmy wykopanego błota, nie wspominając o czasach niełatwych, to pracownicy MOK w samą porę przypomnieli sobie, że róg jednorożca ma magiczną moc oczyszczania wszystkiego, czego dotknie.

Dlatego dziś, dziarsko przeskakując kolejne place budowy i z wdziękiem omijając bezkresne korki, osiem różowo-miętowych jednorożców wyruszyło z Kamienicy Naujacka, by nieść uśmiech i nadzieję.

Z wiarą, że świat może być bajkowy, jeśli będziemy chcieli, by taki był, rozesłali tabun barwnych, drewnianych jednorożców do miejsc nieco wyblakłych i spranych prozą. Tam, powiewając grzywami, przez najbliższe dni będą starały się wnieść trochę bezpretensjonalnego ciepła i uśmiechu. Każdy z nich wyposażony jest w stosowny bon mocik na temat istnienia i nieistnienia, co być może pozwoli przypomnieć sobie, że niemożliwe jest tylko opcjonalne.

Szukajcie ich po całym Śródmieściu i Starym Mieście.

Źródło: MOK Olsztyn