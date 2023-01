Pościg ulicami Olsztyna. Co skrywał kierowca w swoim aucie?

W środę (18 stycznia) około godziny 3:00 policjanci z Olsztyna na jednej z ulic miasta zauważyli osobowe renault, które jechało nad wyraz wolno i nie trzymało się wyznaczonego pasa ruchu. Funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli. Kierowca nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, wręcz przeciwnie - przyśpieszył.

Mężczyzna kontynuował ucieczkę ulicami Olsztyna, gdzie ostatecznie został zatrzymany na ul. Skierniewickiej. Za kierownicą auta siedział 31-letni mieszkaniec Olsztyna.

W trakcie przeszukania przy mężczyźnie znaleziono pudełko z zawartością białej zbrylonej substancji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jest to amfetamina, którą przekazano do dalszych badań laboratoryjnych. Ponadto w bagażniku auta policjanci znaleźli narzędzia i przedmioty, które mogły służyć do popełnienia przestępstwa. 31-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

W trakcie czynności policjanci ustalili, że mężczyzna jest też odpowiedzialny za kradzież katalizatorów. Do zdarzeń miało dochodzić w okresie od maja do czerwca 2022 roku. Sprawca ukradł katalizatory z pięciu zaparkowanych pojazdów na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Łączna wartość strat to prawie 11 tys. złotych.

Od mężczyzny pobrano również krew do badań laboratoryjnych, celem ustalenia, czy 31-latek prowadził pojazd będąc w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu innego środka działającego podobnie. Dodatkowo mężczyzna posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

31-latek usłyszał już zarzuty posiadania środków odurzających. Odpowie także za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz za kierowanie wbrew sądowemu zakazowi. Mężczyźnie postawiono również zarzuty kradzieży z włamaniem. Wobec 31-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Za swoje zachowanie wkrótce odpowie przed sądem. Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie wykluczone, że mężczyzna ma związek z innymi przestępstwami przeciwko mieniu.