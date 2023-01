Elekcja goni elekcję

Nasi południowi sąsiedzi głosują wyjątkowo w skali Europy, bo przez dwa dni: w piątek i w sobotę. Bardzo prawdopodobne, że nowym prezydentem Czech – to nowa, oficjalna nazwa w miejsce Republiki Czeskiej! – dopiero czwartym w historii tego państwa po rozwodzie ze Słowacją (każdy z dotychczasowych prezydentów pełnił swój urząd przez dwie kadencje) i następcą Vaclava Havla, Vaclava Klausa i Milosa Zemana będzie emerytowany generał, spadochroniarz z niegdyś kluczowym stanowiskiem w NATO – Petr Pavel. Popiera go konserwatywna partia premiera Petra Fiali – ODS, który jest w tej samej grupie politycznej w europarlamencie, co PiS. Raczej przegra dwukrotny premier, oligarcha Andrej Babisz. Należy się więc spodziewać raczej sukcesu centroprawicy – i porażki liberałów (partia Babisza – oskarżanego na forum UE, że unijne środki przywłaszczał dla swoich firm już jako urzędujący szef rządu – ANO należy do międzynarodówki liberalnej).

Na Słowacji upadł niedawno rząd – kilka miesięcy wcześniej zresztą zrezygnował poprzedni premier. Być może rozwiązaniem bardzo niestabilnej sytuacji w tym kraju będą nowe wybory, ale znajomi słowaccy politycy mówią mi, że nie jest to oczywiste.

Już 2 kwietnia odbędą się wybory w Finlandii – państwie, które niedługo ma zameldować się w NATO. Pytanie, czy reelekcję uzyska centrolewicowy rząd Sanny Marin?

W tymże kwietniu wybory mogą odbyć się w wyjątkowo niestabilnej politycznie Bułgarii – byłyby to już piąte wybory w ciągu dwóch lat. Poprzedni rząd upadł, bo koalicja podzieliła się odnośnie pomocy wojskowej dla Ukrainy – socjaliści byli przeciwni, podobnie jak wspierający ich prorosyjski prezydent Rumen Radew. Co więcej, przewidywania w Sofii są takie, że wiosenne wybory nie przyniosą przełamania politycznego pata i konieczne będą… kolejne, szóste już wybory latem tego roku! Bułgaria to ważny kraj ze względu na fakt, że uważany jest za najbardziej prorosyjski w UE, obok Grecji, zarówno ze względu na nastroje społeczeństwa, jak i klasy politycznej.

To europejskie wybory tylko w pierwszych miesiącach tego roku. Kolejne będą miały miejsce w drugiej połowie 2023. I o nich za tydzień…

Ryszard Czarnecki