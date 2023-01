Intensywne opady śniegu w woj. warmińsko-mazurskim. Przybywa wypadków drogowych

W woj. warmińsko-mazurskim w sobotę intensywnie pada śnieg, przez co pogarszają się warunki na drogach. Wciąż trwają utrudnienia związane z wypadkiem w Mojtynach, gdzie tir wjechał w dom. Doszło także do kolejnych wypadków.

Punkt informacji drogowej GDDKiA w Olsztynie poinformował, że w Janiszach między Ełkiem a Oleckiem auto osobowe wjechało w bariery, utrudnienia na drodze krajowej nr 65 mogą potrwać ok. dwóch godzin.

W Sampławie na DK 15 między Lubawą a Iławą auto osobowe wjechało w tył tira - nikt nie został ranny, ale utrudnienia mogą potrwać ok. dwóch godzin.

Do najpoważniejszego wypadku doszło po godz. 6 rano w Mojtynach między Mrągowem a Rozogami, gdzie tir wjechał w dom. Służby wprowadziły w miejscu wypadku ruch wahadłowy. Ranny został 55-letni kierowca tira. Kierowca był trzeźwy. Policja z Mrągowa podała, że prawdopodobną przyczyną tego wypadku było "niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze". Policja zapowiedziała, że w Mojtynach ruch będzie się odbywał wahadłowo do momentu wydobycia pojazdu ciężarowego z budynku. Na miejsce wypadku w Mojtynach jedzie nadzór budowlany.

Na zdjęciach zamieszczonych w mediach społecznościowych przez strażaków i świadków wypadku widać, że tir wbił się w dom całą kabiną - przebił frontową ścianę. Teraz na zewnątrz jest jedynie naczepa ciężarówki.

W Warmińsko-Mazurskiem od rana intensywnie pada śnieg, odnotowuje się też silniejsze porywy wiatru. (PAP)