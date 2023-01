W Olsztynie 10 pytań do Donalda Tuska przedstawili na konferencji posłowie PiS: Iwona Arent, Jerzy Małecki i Robert Gontarz oraz Mateusz Szkardziński, szef okręgu ełckiego PiS.

— Donald Tusk mówi oczywistą nieprawdę na temat rządów PiS — powiedziała poseł Iwona Arent, przedstawiając 10 pytań do lidera PO. — Te pytania jednoznacznie pokazują, co się wtedy działo za rządów Donalda Tuska, za rządów PO - PSL.

Poseł Jerzy Małecki odniósł się do pytania dotyczącego likwidacji za rządów PO-PSL jednostek na wschodzie kraju.

— W obecnej sytuacji geopolitycznej wiemy, jak to jest ważne — podkreślił poseł Małecki, zwracając uwagę, że rząd PiS wzmacnia obronność kraju, tworząc nowe jednostki.

— W naszym województwie powstaną m.in. jednostki w Ostródzie, Nidzicy, Olecku, a ostatnio pojawiła się informacja, że także w Wielbarku a przy granicy naszego województwa w Grajewie, Kolnie — wyliczał poseł Małecki. — My nie tylko krytykujemy to, co robił rząd PO-PSL, ale pokazujemy alternatywę. Nie tylko krytykujemy, a robimy. Bezpieczeństwo Polski dla nas jest najważniejsze.

— Te pytania mają wymiar fundamentalny, za naszą wschodnią granica toczy się wojna — podkreślił poseł Robert Gontarz pytając zarazem, dlaczego rząd PO PSL nie zrobił niczego, żeby przekopać Mierzeję Wiślaną, żeby uniezależnić nas w tym kontekście od wpływów rosyjskich.

Andrzej Mielnicki

Pytania PiS

1) Dlaczego zrezygnował Pan z instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej w latach 2008-2009?

2) Dlaczego w roku 2010 kierowany przez Pana rząd PO-PSL umorzył 1 mld 200 mln złotych rosyjskiej spółce Gazprom?

3) Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL zaakceptował umowę gazową z Gazpromem do 2037 roku całkowicie uzależniając Polskę od rosyjskiej energii?

4) Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL nie zablokował powstania gazociągu Nord Stream, a blokował Baltic Pipe?

5) Dlaczego kierowany przez Pana rząd chciał sprzedać rafinerię Możejki Rosjanom?

6) Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL chciał sprzedać grupę Lotos Rosjanom?

7) Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL nigdy nie osiągnął progu finansowania Wojska Polskiego na poziomie zapisanym w ustawie budżetowej, czyli 2 proc. PKB, w latach 2008-2013? Poziom ten wahał się wówczas pomiędzy 1,76-1,89 proc. PKB.

8) Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL likwidował jednostki wojskowe na wschodzie?

9) Dlaczego kierowany przez Pana rząd PO-PSL dopuścił do udostępnienia danych białoruskich opozycjonistów narażając ich na kolonię karną i konfiskatę mienia?

10) Dlaczego oddał Pan śledztwo smoleńskie w ręce Rosjan?