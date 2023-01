Już niedługo WOŚP zagra dla nas po raz trzydziesty pierwszy

— Już zakończyliśmy kwestie organizacyjne, teraz czekamy na finał! Wszyscy wolontariusze i wszystkie puszki stacjonarne są zarejestrowane. W tym roku mamy rekordową liczbę wolontariuszy, bo zgłosiło się do nas aż 375 osób, a puszek stacjonarnych wydano 60 — mówi Iwona Młynarczuk, koordynatorka olsztyńskiego sztabu WOŚP.

Jak co roku, zarówno na starówce, jak i w innych częściach Olsztyna, będą odbywały się rozmaite wydarzenia i imprezy. W ciągu dnia będzie można przyjść do galerii Warmińskiej i Aury na koncerty, natomiast na Starym Mieście koncerty rozpoczną się od godziny 16. Jak stwierdzili organizatorzy – imprez towarzyszących będzie dużo.

W szkołach i przedszkolach odbywały się zbiórki do puszek stacjonarnych. Placówki edukacyjne szybciej rozpoczęły zbiórki ze względu na ferie zimowe.

Jednak to nie wszystko, co zaplanowali organizatorzy. Na stronie Allegro.pl pod hasłem WOŚP Olsztyn można znaleźć przedmioty przekazane na licytacje. Chętni mogą wylicytować koszulki reprezentacji Polski z podpisami (koszulka Roberta Lewandowskiego czeka na nowego właściciela!), koszulki AZS-u czy Olsztyńskiego Strajku kobiet. Oprócz tego na potencjalnych kupców czekają również vouchery (m.in. kosmetyczne), rękodzieło czy kurs prawa jazdy kat. B.

— Do wylicytowania jest również kolacja z polskim siatkarzem Marcinem Możdżonkiem! — dodaje Iwona Młynarczuk.



Posłanka Monika Falej tłumaczy, dlaczego warto wziąć udział w zbiórkach i licytacjach:

— Uważam, że dzieci i zdrowie są priorytetowe. Chciałabym, żeby wszyscy mieli dostęp do najlepszej opieki i sprzętu. A zbiórki WOŚP zaopatrują szpitale w Polsce w niezbędny sprzęt. Jest to niezwykle ważne, by takie wyposażenie trafiało również do naszego regionu — mówi posłanka. — Wiem, że sprzęt kupiony przez WOŚP ratował ludziom życie. Od wielu lat dzieci zaraz po narodzinach mają badany słuch aparaturą z czerwonym serduszkiem [symbol Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – przyp. red.]. Uważam, że jest to fantastyczna impreza, podczas której można poznać cudownych ludzi, którzy dają z siebie wszystko!

I dodaje: — Czy w tym roku pobijemy kolejny rekord? Nie wiem. Podczas pandemii myśleliśmy, że to się nie uda, a jednak uzbieraliśmy rekordową kwotę. Osobiście liczę na każdy grosz, niezależnie od tego, czy kolejny rekord zostanie pobity.

Monika Falej od lat aktywnie wspiera inicjatywę Jurka Owsiaka. W tym roku będzie wolontariuszką, która będzie można spotkać na ulicach Starego Miasta w Olsztynie.

31. Finał WOŚP zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!”.

Dlaczego w tym roku WOŚP walczy z sepsą?

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia. Każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.