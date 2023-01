Spotkanie z nowoczesnymi technologiami na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

"Poznaj nowoczesne technologie z WNT" - tym hasłem studenci i pracownicy Wydziału Nauk Technicznych UWM zapraszali do swoich laboratoriów i sal wykładowych. Wydarzenie było skierowane do uczniów szkół średnich oraz studentów innych wydziałów.

W środę (18 stycznia) już od rana w budynku Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie można było nauczyć się obsługi skomplikowanych robotów, maszyn przemysłowych i rolniczych lub wziąć udział w pokazach symulatorów dronów czy warsztatach projektowania komputerowego. Swoją ofertę i działania zaprezentowały także koła naukowe.

— Uważam, że nasze spotkanie ze studentami oraz uczniami szkół średnich było bardzo udane. Warto było przyjść i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to powtórzymy. Mamy kilka takich wydarzeń w ciągu roku, m.in. targi pracy. Zgłaszają się do nas szkoły a my jesteśmy zadowoleni z tego, co się wydarzyło — mówił dr inż. Jerzy Domański, prodziekan ds. studenckich WNT. — Jest duża potrzeba kontaktu młodzieży z nowoczesną techniką. Technika nas otacza i warto ją rozumieć.

Źródło: UWM