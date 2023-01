Port Lotniczy Olsztyn-Mazury obchodzi swoje 7-lecie. Jak podsumowuje ostatnie lata?

Od pierwszego lotu do Berlina w styczniu 2016 do dzisiaj z położonego w Szymanach lotniska skorzystało ponad 650 tysięcy pasażerów. Stabilny wzrost liczby podróżnych w pierwszych latach działalności portu został zakłócony globalną pandemią koronawirusa, której skutki branża lotnicza odczuwa do dziś.

Pomimo wyzwań z jakimi porty lotnicze w Polsce i Europie mierzyły się w ostatnich miesiącach, w 2022 roku ruch pasażerski na Lotnisku Olsztyn-Mazury udało się odbudować do poziomu 74,8% w stosunku do wyniku z 2019 roku, czyli ostatniego pełnego roku przed pandemią i najlepszego w historii warmińsko-mazurskiego portu pod względem liczby obsłużonych podróżnych. Najnowsze prognozy branżowe przewidują, że pełna odbudowa ruchu lotniczego na europejskich lotniskach może być możliwa dopiero w 2025 roku.

Obecnie z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury operuje 2 przewoźników niskokosztowych –WizzAir i Ryanair, a także narodowy przewoźnik – Polskie Linie Lotnicze LOT. Obowiązujący aktualnie rozkład lotów oferuje połączenia do Krakowa, Dortmundu oraz dwóch londyńskich lotnisk – Stansted i Luton. Już wiosną tego roku do siatki połączeń dołączą sezonowe loty krajowe linii lotniczej Ryanair do Wrocławia i Krakowa. Władze Spółki zarządzającej warmińsko-mazurskim lotniskiem prowadzą rozmowy z przewoźnikami mające na celu uruchomienie kolejnych destynacji, w tym wakacyjnych czarterów.

— Port Lotniczy Olsztyn-Mazury jest niezwykle ważnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa. Ostatnie 7 lat pokazało, że lotnisko w regionie daje nie tylko możliwość szybkiego i komfortowego podróżowania mieszkańcom, ale również otwiera Warmię, Mazury oraz Powiśle na dodatkowy strumień turystów i inwestorów. Jest to ważne dla tworzenia nowych miejsc pracy i rozwijania lokalnych przedsiębiorstw. Jestem dumny z tego, że mamy takie lotnisko w naszym regionie i jestem przekonany, że kolejne lata przyniosą jego dalszy rozwój, oczywiście z korzyścią dla gospodarki regionu i jego mieszkańców — mówi Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

— Przez ostatnie 7 lat Port Lotniczy Olsztyn-Mazury przeszedł duży progres, ale mierzył się również z wieloma wyzwaniami. Pomimo trudnego dla branży lotniczej okresu, stawialiśmy sobie cele, które miały przynieść dla lotniska optymalne możliwości rozwoju. Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się osiągnąć i jesteśmy zdeterminowani, aby dalej rozwijać i ulepszać nasz port lotniczy, aby spełniał potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Większa siatka połączeń, rozwój sektora cargo jako wsparcie lokalnego biznesu, inwestycje w odnawialne źródła energii – to dla nas priorytety na najbliższy czas — mówi Wiktor Wójcik, Prezes Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach.