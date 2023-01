Ulica Bałtycka w Olsztynie zablokowana. Senior kierujący mercedesem wysłał 20-latkę do szpitala

Do wypadku na skrzyżowaniu ul. Bałtyckiej z ul. Wczasową doszło dziś (czwartek 19 stycznia) kilka minut po godz. 13. Sprawcą okazał się 69-letni kierowca mercedesa, który zignorował obowiązujące przepisy ruchu drogowego.

Obecnie służby pracują na miejscu zdarzenia.

— Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 69-leni kierowca podczas manewru skrętu w lewo wymusił pierwszeństwo na prawidłowo jadącej 20-latce kierującej peugeotem, w wyniku czego doszło do zderzenia — przekazuje nam mł. asp. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie — W wyniku zdarzenia 20-latka trafiła do szpitala. Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze co najmniej kilkadziesiąt minut — przekazuje mł. asp. Jurkun.

Wygląda na to, że w godzinach szczytu stworzą się tutaj duże korki. Polecamy omijanie tego miejsca.

kg