Szpital wojewódzki w Olsztynie przeprowadził laparoskopowe usunięcie żołądka

Szpital wojewódzki w Olsztynie przeprowadził udaną operację laparoskopowego usunięcia żołądka. Pacjent chorował na raka tego narządu. To nie koniec tego typu zabiegów.

Nowatorską operację przeprowadzono na oddziale chirurgii onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

— Żołądek jest sporym narządem, więc niewiele ośrodków przeprowadza tego typu operacje. Standardem już są laparoskopowe usuwania takich narządów jak pęcherzyk żółciowy, czy wyrostek robaczkowy. W naszym szpitalu przeprowadzono pierwszy zabieg laparoskopowego usunięcia żołądka i zamierzamy przeprowadzać kolejne tego typu zabiegi — zapowiedział rzecznik prasowy szpitala Przemysław Prais.

Prais poinformował, że podczas wykonywania operacji zamiast rozległego cięcia powłok brzucha pacjentowi wykonano 5 cięć o długości 5 i 12 mm.

— Wizualizacja narządów wewnętrznych kamerą z powiększeniem umożliwiła radykalne usunięcie całego żołądka objętego nowotworem wraz z grupami węzłów chłonnych, do których choroba mogła powodować przerzuty. Rekonstrukcja przewodu pokarmowego polegająca na zespoleniu przełyku ze specjalnie wyizolowaną pętlą jelita czczego oraz dodatkowo zespolenie międzyjelitowe zostały wykonane za pomocą specjalnych endostaplerów (zszywaczy). Usunięte tkanki zostały ewakuowane na zewnątrz przez poszerzenie jednej z uprzednio wykonanych ran do ok. 4 cm — powiedział cytowany przez rzecznika placówki zastępca ordynatora chirurgii onkologicznej dr n. med. Robert Wojsław.

Laparoskopowa operacja usuwania żołądka trwała około godzinę dłużej, niż operacja klasyczna. Lekarze zapewniają jednak, że pooperacyjne dolegliwości bólowe pacjenta były "znamiennie mniejsze, a powrót do aktywności fizycznej z rozpoczęciem spożywania diety kuchennej dużo szybszy". (PAP)