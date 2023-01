Olsztyn żegna gości dziurami

Nawierzchnia niektórych dróg w gminie Olsztyn pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie w opłakanym stanie są odcinki łączące miasto z gminą Dywity (wieś Redykajny, Zalbki). Czy ZDZiT w Olsztynie ma w planach położenie nowej nawierzchni?

Olsztyn żegna podróżujących rozwalającymi się drogami polnymi. Przejazd po drogach łączących Olsztyn i gminę Dywity (przez wieś Redykajny w stronę Brąswałdu i Zalbki) stanowi spore wyzwanie dla kierowców. Można nawet stwierdzić, że wspomniane odcinki nadają się wyłącznie dla samochodów terenowych.

Stan nawierzchni tych odcinków pogarsza się po każdym opadzie deszczu lub śniegu. Warto zaznaczyć, że położenia nowej nawierzchni wymagają tylko te odcinki znajdujące się "pod opieką" Olsztyna. Po stronie gminy Dywity kończy się nawierzchnia szutrowa lub polna i został położony asfalt.

Zapytaliśmy się ZDZiT o ewentualne plany położenia nowej nawierzchni na wyjazdówkach z Olsztyna:

— Z uwagi na rodzaj drogi (nawierzchnia gruntowa) działania podejmowane w celu zachowania przejezdności dróg mają charakter doraźny i ograniczają

się do profilowania nawierzchni przy użyciu ciężkiego sprzętu oraz miejscowego zagęszczania — mówi Michał koronowski, rzecznik ZDZiT w Olsztynie. — Ze względu na szutrową nawierzchnię, stan dróg jest mocno uzależniony od warunków pogodowych, a w czasie roztopów i po ulewnych deszczach wręcz uniemożliwia skuteczne prowadzenie działań. Mimo to na zlecenie ZDZiT w Olsztynie takie prace są prowadzone i powtarzane, kiedy umożliwia to pogoda.

I dodaje: — Postulaty, które dotyczą utwardzenia dróg mogłaby spełnić jedynie kompleksowa ich przebudowa, w tym wymiana nawierzchni wraz z podbudową czy zbudowany od podstaw systemem odwodnienia, co wykracza poza kompetencje i możliwości finansowe ZDZiT w Olsztynie. Jednocześnie informuję, że na bieżąco, w tym po zgłoszeniach użytkowników, usuwane są wszystkie uszkodzenia nawierzchni dróg mogące zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu.