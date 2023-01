Warta nie dopłynęła do Iławy

Wicelider PlusLigi w Iławie pojawił się bez swojego asa atutowego, czyli Urosa Kovacevica, który w piątek został ojcem. Brak Serba na boisku od samego początku widać było gołym okiem. Warto również dodać, że gracze z Zawiercia w środę rozegrali niezwykle wymagające spotkanie w Turcji, gdzie po siatkarskim dreszczowcu przegrali 2:3 Halkbankiem Ankara.

Wszystko to sprawiło, że w sobotnie popołudnie na parkiecie w Iławie Indykpol AZS niepodzielnie dzielił i rządził. Dwa pierwsze sety podopieczni Javiera Webera wygrali do 20. Najwięcej emocji było w trzeciej partii. Jurajscy Rycerze prowadzili już nawet 16:11, ale końcówka seta należała do graczy z Warmii, którzy wygrali 30:28.

* Indykpol AZS Olsztyn - Aluron CMC Wartą Zawiercie 3:0 (20, 20, 28)

MVP: Taylor Averill (13/14 = 93% skuteczności w ataku + 1 blok).

Najbliższy mecz Indykpol AZS rozegra 17 stycznia w Katowicach z miejscowym GKS-em, który jest po serii siedmiu porażek z rzędu.