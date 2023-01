Policja zaprasza w swoje szeregi - terminy przyjęć do służby w 2023 roku

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, w komendach miejskich/powiatowych Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz komórkach zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie na 2023 rok.

TERMINY PRZYJĘĆ W 2023 ROKU:

27 lutego,

5 maja,

3 lipca,

23 sierpnia,

27 października,

28 grudnia.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

- nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- korzystający z pełni praw publicznych,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.



INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

· na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

· na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (www.warminsko--mazurska.policja.gov.pl)

· w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie