Które liceum w Olsztynie jest najlepsze? Które technikum? Znamy wyniki ogólnopolskich rankingów

Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych po raz 25. przygotował miesięcznik "Perspektywy". Kapituła rankingu brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych, w przypadku szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane z 1360 liceów ogólnokształcących (z 2200 działających w kraju) i 1185 techników (z 1745), które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Tegoroczny zwycięzca rankingu wśród liceów – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie – od lat jest w czołówce rankingu. Pierwsze miejsce w województwie warmińsko-mazurskim zajęło XII LO im. Marii i Georga Dietrichów, to 49 miejsce w Polsce. Rok temu placówka ta była na 55. miejscu, dwa lata temu na 85. Obecny wynik wskazuje na ogromny sukces liceum, które jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W czwartek przedstawiciele szkoły odebrali nagrodę oraz dyplom podczas gali finałowej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z tego względu nie mieliśmy możliwość poprosić o komentarz.

Kolejne wyróżnienia zdobyły: II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie, II Prywatne LO w Kętrzynie i II LO z Oddziałem Dwujęzycznym im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu. Wszystkie te placówki uzyskały tytuł honorowy Złotej Szkoły.

W rankingu techników w województwie warmińsko-mazurskim pierwsze miejsce oraz tytuł honorowy Złotej Szkoły zajęło olsztyńskie Technikum nr 8 - Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących. Zaraz za nim znalazło się Technikum nr 5 w Ełku i Technikum nr 7 w Olsztynie.

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie to szkoła ponadpodstawowa z prawie 60-letnią tradycją. Placówka stale unowocześnia bazę dydaktyczną, przekształcając zwykłe klasy w pracownie multimedialne i interaktywne. Zajęcia odbywają się również w nowoczesnych pracowniach informatycznych i laboratoriach chemicznych. Do dyspozycji uczniów jest także multimedialne centrum informacyjne połączone z biblioteką i czytelnią.

— Sukces wynika z wielkiego zaangażowania zarówno uczniów jak i nauczycieli w pracę i zajęcia praktyczne. To sukces złożony, potrzeba dwóch bodźców uczeń-nauczyciel, aby dojść do celu i osiągnąć wynik, który bardzo nas cieszy — mówi dyrektor zespołu szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, Iwona Godlewska. — Jesteśmy w trakcie egzaminów zawodowych, widzimy jak uczniowie stresują się. To dobra oznaka, wskazuje na to, że młodzieży zależy na dobrych wynikach w nauce. Stres jest mobilizujący — uśmiecha się dyrektor. — Podsumowując, wyposażenie szkoły, zaangażowanie uczniów, nauczycieli i ciągła współpraca przynosi pożądane efekty. Do tego dochodzi rozwijanie swoich pasji i zainteresowań na zajęciach dodatkowych, czy udział w projekcie Erasmus. Małe ziarenka tworzą wielkie drzewa.

Tytuł Srebrnej Szkoły na Warmii i Mazurach zdobyło 8 placówek z regionu, a Brązowej – 23. Kapituła brała pod uwagę trzy kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach oraz wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy wszystkie te szkoły mają prawo do używania w 2023 roku i w latach następnych tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2023 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości.

Anna Głazek