Brutalne morderstwo w wigilijną noc na Zatorzu w Olsztynie. Mężczyzna został pobity na ul. Jagiellońskiej i pozostawiony nagi na chodniku

Wigilijna noc to dla większości z nas miły czas spędzony z rodziną. Gdy zwykli mieszkańcy delektowali się pysznymi potrawami lub szli na pasterkę na ul. Jagiellońskiej doszło do brutalnego morderstwa. Zatrzymani w tej sprawie zostali trzej młodzi mężczyźni.

Była wigilijna noc z 24 na 25 grudnia 2022 roku. W momencie, gdy większość z nas spędzała czas z rodziną Wojciech S. szedł ulicą Jagiellońską w Olsztynie. W pewnym momencie zaczepiło go trzech mężczyzn: 18-letni Jakub M., 19-letni Mateusz L. i 29-letni Patryk M.

Wojciech S. nie miał szans sam przeciwko trójce napastników. Mężczyźni najpierw okładali go gołymi pięściami, następnie, gdy znalazł się na ziemi, kopali go z całej siły. Po wszystkim napastnicy rozebrali Wojciecha S. do naga i zostawili go nieprzytomnego w śniegu. Mężczyzna w wyniku obrażeń zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Sekcja zwłok wykazała, że Wojciech S. zmarł w wyniku obrażeń brzucha a w szczególności uszkodzenia krezki jelita cienkiego.

— Mężczyźni zostali zatrzymani 25, 26 i 28 grudnia — przekazuje nam p.o. Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie — Zatrzymań dokonali funkcjonariusze policji z Wydziału Życia i Zdrowia Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Został im przedstawiony zarzut udziału w pobiciu, którego skutkiem była śmierć człowieka. Kodeks karny za ten czyn przewiduje karę od roku do 10. lat pozbawienia wolności — przekazuje prokuratur.

I dodaje: Prokurator dokonał czynności procesowych i skierował wnioski do Sądu Rejonowego w Olsztynie o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd się przychylił we wszystkich przypadkach. Postępowanie jest w toku, trwają dalsze czynności dowodowe.

Obecnie zabezpieczany jest materiał dowodowy w postaci monitoringu czy ubrań oskarżonych. Swoje opinie w tej sprawie przedstawią również biegli m.in z zakresu biologii.

Do tematu wrócimy.

Karol Grosz