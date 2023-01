Strażacy z Olsztyna otrzymali nowy sprzęt

Symboliczne kluczyki do quada odebrał w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie Jarosław Gryciuk, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, a pozostały sprzęt czekał na strażaków w sali konferencyjnej i na parkingu, m.in. quad 6×6, przyczepka do transportu poszkodowanych, a także sprężarka przewoźna 300 bar Bauer Posejdon do napełniania butli powietrzem. Do tego gwoździarka pneumatyczna, piły, narzędzie ratownicze wielofunkcyjne, plecak medyczny, nawigacja, aparat czy tablet multimedialny.

— Blisko współpracujmy ze strażakami, policjantami oraz strażnikami miejskimi. Ten sprzęt z pewnością pomoże w ratowaniu życia ludzkiego i dziś w formie użyczenia przekazujemy go państwowej straży pożarnej. Jesteśmy w trakcie realizacji ostatnich przetargów, więc nowy sprzęt jeszcze będzie — mówił podczas spotkania Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

— Znajdujemy się w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie. To najnowocześniejsze centrum bezpieczeństwa w Polsce, jesteśmy przykładem dla innych, bo współpraca między samorządami przynosi efekty — przekonywał Andrzej Abako, starosta olsztyński: — W tym jednym miejscu pracują wszystkie służby. Centrum pomocne było w dobie pandemii koronawirua. Tu schronienie znaleźli też m.in. poszkodowani w wypadku autobusu w gminie Purda. Centrum pracuje i współpracuje z mieszkańcami naszego regionu. Można powiedzieć, że obejmuje tylko 6 gmin z powiatu, które są objęte Miejskim Obszarem Funkcjonalnym, ale wiemy, że działanie jest dla całej aglomeracji olsztyńskiej, dla populacji 300 tys. mieszkańców, by czuli się bezpiecznie. Cieszę się też, że ten nowoczesny sprzęt trafia do strażaków.

— Gwarantuję, że strażacy, którzy są doskonale wyszkoleni, będą profesjonalnie z tego sprzętu korzystać i zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom miasta i powiatu — powiedział Jarosław Gryciuk, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Urządzenia, jakie trafiły do olsztyńskich strażaków, są częścią projektu związanego z powstaniem i działalnością Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa.