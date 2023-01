Gęsta mgła na drogach Warmii i Mazur. Widoczność może spaść do 100 metrów

Ostrzeżenie przed gęstą mgłą w województwie warmińsko-mazurskim wydali we wtorek synoptycy IMGW. Widzialność może spaść do 100 metrów.

Ostrzeżenie dotyczy 15 powiatów na Warmii i Mazurach: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, Elbląga, elbląskiego, iławskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, Olsztyna, olsztyńskiego, ostródzkiego, szczycieńskiego.

Gęsta mgła może wystąpić we wtorek od godz. 20 do godz. 9 w środę. Widzialność może wynosić okresami od 100 m do 200 m - podali synoptycy.

