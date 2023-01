Z OSTATNIEJ CHWILI: Próba samobójcza na drodze ekspresowej koło Ostródy. Mężczyzna spojrzał śmierci w oczy

Mrożąca krew w żyłach akcja odbyła się dzisiaj na jednym z wiaduktów nad drogą S5 nieopodal Ostródy. Śmierci w oczy spojrzał 35-letni mężczyzna, który chciał popełnić samobójstwo skacząc na jezdnię. Jego życie uratowali strażacy we współpracy z policjantami.

Zgłoszenie do Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie wpłynęło dziś (wtorek 10 stycznia) o godz. 10.

— Ze zgłoszenia wynikało, że 35-letni mężczyzna chce odebrać sobie życie skacząc z jednego z wiaduktów na drodze S5 koło Ostródy — przekazuje nam starszy kapitan Grzegorz Różański z KW PSP w Olsztynie — Na miejsce natychmiast zostały zadysponowane trzy zastępy JRG, w tym jedna, która była wyposażana w skokochron. Po chwili udało się zlokalizować mężczyznę, który stał na wiadukcie trzymając się barierek. Strażacy natychmiast rozłożyli skokochron, a na górę udało się kilku strażaków w towarzystwie policji — relacjonuje st. kpt. Różański — Podczas rozmowy z mężczyzną służby coraz bardziej się do niego zbliżały. W pewnym monecie strażacy go chwycili i przypięli do barierki specjalistyczną uprzężą alpinistyczną. Mężczyzna został przekazany pogotowiu ratunkowemu.

Życie 35-latka uratowała sprawna interwencja służb, które dzięki współpracy ściągnęły niedoszłego samobójcę na ziemię.

