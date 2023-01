To była rutynowa kontrola olsztyńskich policjantów. Okazało się, że mieli przy sobie ponad 50 gramów niebezpiecznych narkotyków

Policyjni wywiadowcy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie narkotyków. Podczas przeszukania przy 21 i 23-latku znaleziono i zabezpieczono łącznie ponad 50 gramów mefedronu, MDMA oraz kodeinę. Obaj usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

W ubiegłą środę (4 stycznia) w nocy policyjni wywiadowcy na jednej z ulic w mieście postanowili zatrzymać do kontroli drogowej osobowe mitsubishi. W pojeździe znajdował się 21-letni kierujący oraz 23-letni pasażer.

Mężczyźni na widok policjantów zaczęli się nerwowo zachowywać. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić co jest powodem ich nietypowego zachowania. W trakcie czynności przy 21-latku znaleziono woreczki foliowe z zawartością proszku o różnej barwie oraz niebieskie tabletki. Z kolei przy 23-latku znaleziono woreczki foliowe z białym proszkiem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zabezpieczono łącznie ponad 50 gramów mefedronu, MDMA oraz kodeinę. Materiał przekazano do dalszych badań laboratoryjnych.

Ze względu na uzasadnione podejrzenia kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków przez 21-latka, został on przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań.

Obaj mężczyźni ostatecznie trafili do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 21-latkowi przedstawiono zarzuty dotyczące posiadania oraz udzielania środków odurzających. Wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręcznie majątkowe. 23-latek również odpowie za posiadanie narkotyków. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.