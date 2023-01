Nowa inwestycja w Olsztynie. Trwają prace przy skrzyżowaniu ul. Pstrowskiego i Sikorskiego

Przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Pstrowskiego, na jednej z działek ruszyły prace, które mają przygotować teren pod nową inwestycję. Co powstanie naprzeciwko znanego fast-fooda?

Nowa inwestycja powstanie naprzeciwko lokalu KFC. To skrzyżowanie ulicy Wincentego Pstrowskiego z Aleją Generała Władysława Sikorskiego.

Obecnie trwa tam przygotowywanie ziemi pod budowę, wycinka drzew i oczyszczanie terenu. Wyburzony został również stary sklep wraz z budynkiem gospodarczym.

— Na wskazanym terenie wydaliśmy pozwolenie na budowę budynku usługowego o funkcji biurowej, wraz z zagospodarowaniem terenu - wewnętrzną drogą dojazdową, miejscami parkingowymi, chodnikami, oraz umocnieniami skarp — informuje Marta Bartoszewicz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Olsztyna. — Zgodnie z wnioskiem budynek będzie 2 kondygnacyjny, z drugą kondygnacją w stromym dachu. Wysokość budynku w najwyższym punkcie to 9 m., powierzchnia zabudowy zajmie ok. 35% działki i wyniesie ok. 1255 m2.

Zapytaliśmy również o budynki, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. Czy stare domy pozostaną na swoim miejscu oraz czy nowa inwestycja może tak blisko ich stanąć.

— Inwestycja nie ingeruje w działki przyległe i posiada uzgodnienie rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych — poinformowała rzeczniczka olsztyńskiego ratusza.

O nowej inwestycji poinformował także sam inwestor Zbigniew Korkuć, lokalny przedsiębiorca, który działa w branży motoryzacyjnej.

— Powstanie tu budynek usługowy z funkcją biurową — poinformował nas Zbigniew Korkuć, inwestor, właściciel budowy. — Na wzór sąsiednich, budynek będzie mieć dwie kondygnacje, wyższa w formie poddasza — opisuje. I dodaje: — Ciężko ocenić kiedy zakończą się prace. Chcielibyśmy, aby jak najszybciej.

Nasz fotoreporter udał się na miejsce, aby sprawdzić jak obecnie mają się tamtejsze prace.