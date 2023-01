Dentobus przyjedzie na Warmię i Mazury. Gdzie zaparkuje?

W styczniu dentobus zaparkuje w kilku miejscowościach: w Ostródzie, Dywitach, Kisielicach, Ornecie, Górowie Iławeckim, Świętajnie, Biskupcu, Ornecie, Szczytnie, Nidzicy, Lidzbarku i Lidzbarku Warmińskim.

Dentobus to w pełni wyposażony mobilny gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży. Dociera on do mniejszych miejscowości, w których nie ma stacjonarnego gabinetu stomatologicznego. Leczenie w nim jest bezpłatne. Podobnie, jak w gabinetach stacjonarnych, które mają umowę z NFZ.

Gdzie znajdziesz dentobus?

Miejsca i terminy pracy dentobusu na Warmii i Mazurach znajdziesz tu: https://www.nfz-olsztyn.pl/dentobus/stacjonowanie-dentobusu-na-terenie-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-okresie-i-2023,45.html

Dużym problemem u dzieci i młodzieży jest próchnica. Ubytki próchnicowe ma ponad 40 proc. dzieci w wieku 3 lat i ponad 90 proc. osób w wieku 18 lat.

Harmonogram postojów dentobusu jest ustalany przez świadczeniodawcę (czyli poradnię, przychodnię, szpital lub gabinet) we współpracy z oddziałem NFZ. Szkoły i przedszkola we własnym zakresie koordynują korzystanie z dentobusów na ich terenie.

Jak skorzystać z dentobusu?

— Sprawdź, czy i kiedy przyjmuje dentobus w szkole lub przedszkolu Twojego dziecka

— Jeśli dentobus nie ma postoju w Twojej okolicy, zgłoś się do szkoły lub przedszkola Twojego dziecka i poproś o zamówienie dentobusu u świadczeniodawcy. Kontakt do niego znajdziesz na stronie oddziału NFZ w Twoim województwie

— Wpisz swoje dziecko na listę oczekujących na wizytę w dentobusie

— Podpisz zgodę na leczenie Twojego dziecka w dentobusie

— Pamiętaj o wyznaczonym terminie wizyty