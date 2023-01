Pożary na Warmii i Mazurach. Trwa sezon grzewczy. Jakie są przyczyny pożarów w domach?

Sezon grzewczy to większe ryzyko i liczba pożarów domów. Na Warmii i Mazurach z tego powodu strażacy od października 2022 roku wyjeżdżali niemal pół tysiąca razy. Co jest najczęstszym powodem tragedii?

Strażacy biją na alarm. Na Warmii i Mazurach, gdy tylko zaczął się sezon grzewczy, zanotowali blisko pół tysiąca pożarów.

Od 1 października 2022 roku do dziś, 9 stycznia 2023 roku, strażacy w woj. warmińsko-mazurskim 466 razy wyjeżdżali do pożarów w tym zakresie — informuje Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie. W bieżącym roku interwencji w tym obszarze było już 56. Część z nich to pożary sadzy w przewodach kominowych, czy inne pożary w obrębie budynków mieszkalnych. Jednak kilkadziesiąt zdarzeń to były poważne pożary budynków mieszkalnych, gdzie straty szacowano na kwotę od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Część z budynków w wyniku pożaru została czasowo wyłączona z użytkowania. Niejednokrotnie lokatorzy tych budynków musieli korzystać z lokali zastępczych. Niestety w wyniku tych pożarów aż 7 osób poniosło śmierć, a 32 osoby zostały ranne.

Z kolei według danych Krajowej Izby Kominiarzy najczęstszą przyczyną pożarów jest nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych. Aż 46 procent z takich zdarzeń miało miejsce właśnie z takiego powodu. Większość pożarów wybucha w instalacjach na paliwa stałe.

Kominiarze podkreślają również, że niezwykle ważne jest czyszczenie instalacji kominowej, bo jedną z najczęstszych przyczyn takich pożarów jest zapalenie się zgromadzonej tam sadzy.

Innym powodem, dla którego dochodzi do zaprószenia ognia jest pozostawienie w pobliżu instalacji grzewczej materiałów łatwopalnych, a także pozostawienie niedogaszonego popiołu w plastikowym worku czy też wiadrze.