Złodzieje ukradli pieniądze na wypłaty i czynsz. Znana restauracja BoNoBo Vegan w Olsztynie okradziona

Złodzieje włamali się do znanej olsztyńskiej restauracji. Właściciele BoNoBo Vegan proszą o wsparcie: "Ktoś bezczelnie włamał się do naszego lokalu i ukradł wszystkie pieniądze. Trudno opisać, jak bardzo jesteśmy zdruzgotani. Nasze dalsze funkcjonowanie stanęło pod znakiem zapytania."

— Tuż przed Sylwestrem ktoś włamał się do naszego lokalu i okradł nas. Jesteśmy załamani — piszą w mediach społecznościowych właściciele restauracji BoNoBo Vegan w Olsztynie. — W jednej chwili straciliśmy pieniądze przeznaczone na wypłaty dla pracowników i na utrzymanie lokalu. Po raz pierwszy prosimy Was o pomoc. Jest to dla nas bardzo trudny czas. Jeśli zechcecie nam pomóc będziemy bardzo wdzięczni.

Restauracja powstała we wrześniu 2019 roku.

— Niedługo jednak mogliśmy się nią cieszyć. Po kilku miesiącach musieliśmy ją zamknąć z powodu pandemii — podkreślają właściciele. — Po ponownym otwarciu nastąpiło ponowne zamknięcie. Po tym trudnym czasie byliśmy wykończeni, nigdy jednak nie prosiliśmy Was o pomoc. Zawsze sami rozwiązywaliśmy problemy bez użalania się. Od Was chcieliśmy tylko jednego - abyście do nas przychodzili, bo dzięki temu mogliśmy istnieć. Czasami jednak zdarza się coś, co zupełnie odbiera siły. Przed samym Sylwestrem ktoś bezczelnie włamał się do naszego lokalu i ukradł wszystkie pieniądze. Trudno opisać, jak bardzo jesteśmy zdruzgotani. Nasze dalsze funkcjonowanie stanęło pod znakiem zapytania.

I dodają: — Wszyscy traktujemy BoNoBo jak drugi dom. Spędzamy w nim mnóstwo czasu. Z całego serca staramy się, abyście i Wy czuli się tu dobrze, lubili u nas jeść, przesiadywać, spotykać się z bliskimi. Jako jedyna w pełni wegańska restauracja w Olsztynie przywiązujemy ogromną wagę do jakości i różnorodności posiłków. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie pozytywne opinie, komentarze, wysokie miejsca w rankingach, które potwierdzają, że nas doceniacie. Chętnie dzielimy się z Wami swoją przestrzenią, współtworząc liczne eventy kulturalne i aktywistyczne. Aby to miejsce mogło dalej Wam służyć, potrzebujemy Waszego wsparcia. Doświadczyliśmy krzywdy, ale nie pozwolimy, by nas pokonała. Wierzymy, że, jak śpiewał Czesław Niemen: „Lecz ludzi dobrej woli jest więcej I mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”.