Ukraina musi zacząć mówić jednym głosem

Mam bardzo mocną sugestię dla naszego wschodniego sąsiada. Z mojego punktu widzenia – człowieka, który funkcjonuje w strukturach międzynarodowych i spotyka nie zawsze przekonanych do kontynuacji pomocy dla Ukrainy czy zaostrzenia, a nawet choćby zwykłego kontynuowania sankcji wobec Rosji – apelowałbym do strony ukraińskiej o jedną, jedyną rzecz, która nie wymaga żadnego wysiłku zbrojnego czy finansowego, a tylko lepszej komunikacji wewnątrz struktur w Kijowie.

Oto bowiem z Ukrainy płyną nierzadko na Zachód sprzeczne narracje w tej samej sprawie. Doprawdy utrudnia to utrzymywanie wysokiego stopnia poparcia Zachodu dla dalszej, na tak dużą skalę, pomocy dla Kijowa i przeciwstawiania się Moskwie. Weźmy przykład z ostatnich dni. Na „przywitanie” Nowego Roku Rosjanie wystrzelili kolejną flotę dronów – irańskich i nie tylko. Administracja prezydenta Zełenskiego z triumfem obwieściła, że WSZYSTKIE drony zostały zestrzelone i obrona przeciwlotnicza Ukrainy odniosła pełen sukces. W tym samym czasie prezydent ukraińskiej stolicy, były bokser Witalij Kliczko, poinformował, iż, niestety, część dronów z Rosji dotarła do celu i zniszczyła istotną część infrastruktury krytycznej Kijowa. W efekcie 20% mieszkań i budynków publicznych zostało odciętych od prądu.

Takie rozbieżności, przedstawianie dwóch zupełnie się różniących, ale jednocześnie oficjalnych wersji szkodzą Ukrainie na zewnątrz, ale też nie pomagają tym, którzy Ukrainę wspierają. Którą wersję przyjąć za prawdziwą? Której bronić? Którą „sprzedawać” politykom Zachodu, którego poparcie finansowe, militarne, polityczne dla naszego wschodniego sąsiada nie musi być czymś stałym i oczywistym?

Z takiego chaosu informacyjnego (propagandowego) cieszyć się może tylko Moskwa. Doprawdy Ukraina musi nad tym zapanować. Im szybciej – tym lepiej. Zmęczenie szeroko rozumianego Zachodu wojną w Europie Wschodniej będzie narastać – Kijów musi to zrozumieć i dostosować do tego swoją politykę informacyjną (propagandę). Przede wszystkim Ukraińcy nie mogą sami sobie zaprzeczać…

Ryszard Czarnecki