Królowie przeszli ulicami Olsztyna [GALERIA]

Dzisiaj (6 stycznia) ulicami Olsztyna przeszedł Orszak Trzech Króli, którym towarzyszył Mikołaj Kopernik. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia!

Orszak Trzech Króli już po raz 10. przeszedł ulicami Olsztyna.

W Orszaku Trzech Króli uczestniczył symbolicznie Mikołaj Kopernik. W ten sposób organizatorzy chcieli podkreślić, że ten rok jest Rokiem Mikołaja Kopernika, w którym świętowane będą 550. rocznica urodzin i 480. rocznica śmierci astronoma.

— Tradycyjnie Orszak prowadzić będą trzej królowie symbolizujący trzy kontynenty: Europę, Afrykę i Azję oraz w Olsztynie – Mikołaj Kopernik, któremu będzie poświęconych wiele wydarzeń w 2023 roku. Jak co roku wyruszymy za Trzema Królami w drogę do stajenki. Prowadzeni przez gwiazdę, wskazaną przez wielkiego astronoma dotrzemy do nowonarodzonego, aby pokłonić mu się i wyrazić naszą miłość - kolędą — mówił w zapowiedzi wydarzenia ks. Sawicki, rzecznik Kurii.

Orszaki wyruszyły w 45 miejscowościach na Warmii i Mazurach.

Orszak jest otwartą, rodzinną imprezą plenerową, promującą aktywne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia i przypominającą o znaczeniu Święta Objawienia Pańskiego, nazywanego potocznie Świętem Trzech Króli.

— Jako impreza rodzinna – przypomina też o bogatej tradycji jasełkowej i zachęca przede wszystkim do wspólnego i radosnego przeżywania Święta Trzech Króli — dodał ks. Sawicki.

Głównym organizatorem Orszaku w Polsce jest Fundacja Orszak Trzech Króli, zaś w Olsztynie – Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych, Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Rodziny oraz Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.