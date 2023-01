145 milionów euro na modernizację infrastruktury kolejowej Giżycko-Ełk

— Zatwierdzony projekt skróci czas przejazdu i zwiększy przepustowość linii kolejowej, umożliwiając zwiększenie częstotliwości i punktualności połączeń regionalnych oraz połączeń z zachodnią i południową Polską. Zapewni także lepszą komunikację dla obszaru Giżycka, który ze względu na swoje położenie na Pojezierzu Mazurskim jest kluczowym lokalnym ośrodkiem gospodarczym generującym ruch towarowy oraz destynacją turystyczną — czytamy w komunikacie KE.

— Ten projekt modernizacji polskiej infrastruktury kolejowej zaowocuje szybszymi i częstszymi połączeniami kolejowymi dla polskich obywateli oraz sprawi, że koleje i drogi będą bezpieczniejsze i bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. Po raz kolejny polityka spójności pokazuje, że konkretnie poprawia życie obywateli w terenie, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących — powiedziała z kolei Elisa Ferreira, unijna komisarz do spraw spójności i reform.

Modernizacja odcinka Ełk-Giżycko pozwoli na podróż pociągiem z dwukrotnie większą niż dzisiaj prędkością – z 80 km/h do 160 km/h. Mieszkańcy regionu uzyskają lepszy dostęp do kolei. Na inwestycji skorzystają w okresie letnim również turyści. Szybsze i wygodniejsze podróże zachęcą do wypoczynku nad mazurskimi jeziorami.

Zakończenie realizacji całego projektu modernizacji i elektryfikacji tej linii zaplanowano na 2024 rok. Realizacja dalszej części projektu, czyli „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją” jest planowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Artur Ciechanowicz (PAP)