Długi weekend przed nami. Czy pogoda w Olsztynie nas zaskoczy?

W ostatnim czasie można zaobserwować częste zmiany pogody. Duże spadki temperatury w nocy i plusowa temperatura w dzień, to tylko początek tego, co będzie nas czekało w nadchodzący weekend.

Noc z piątku na czwartek (5/6 stycznia) będzie spokojna, bez większych opadów śniegu. Termometry wskażą od -3 stopni od północy do -6 stopni Celsjusza nad ranem, jednak odczuwalna temperatura będzie nieco wyższa.

Poranek będzie chłodny, do południa możemy odczuwać od -6 do -4 stopni i słaby wiatr.

Cały dzień będzie pochmurny. Najwyższa temperatura w piątek sięgać będzie -2 stopni Celsjusza około godz. 15:00.

Wieczorem będzie najchłodniej, choć termometry wskażą -4 stopnie, to będzie można odczuć nawet -12 stopni Celsjusza. Dodatkowo około godz. 19:00 popada śnieg.

Sobota (7 stycznia) w Olsztynie rozpocznie się od niskich temperatur w nocy, które sięgać będą maksymalnie – 2 stopnie Celsjusza.

O poranku zobaczymy już plusową temperaturę i znów słaby wiatr. Także sobota zapowiada się pochmurnie. Około 10:00 może popadać śnieg.

Od rana na termometrach pokazywać się będzie dodatnia temperatura. Kolejne słabe opady śniegu mogą wystąpić o 17:00.

Wieczór również niczym nie zaskoczy, ponieważ temperatura krążyć będzie wokół 2 stopni Celsjusza.

Przez całą niedzielę (8 stycznia), termometry będą wskazywać temperaturę dodatnią, jednak odczuwalna będzie trochę niższa. Można będzie również poczuć nieco silniejszy wiatr. Także i ten dzień zapowiada się pochmurnie, jednak tym razem bez większych opadów.

Takie przeskoki w temperaturze przyczyniają się do tego, że olsztyńskie szpitale odnotowują coraz więcej pacjentów chorych na grypę.

Lekarze informują, że najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze, które mają zmniejszoną odporność. Podatne na zachorowania są również osoby, które posiadają choroby współistniejące, dlatego tak bardzo ważne jest dbanie o siebie i bliskich.