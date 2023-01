Planetę 11 w Olsztynie czeka przeprowadzka

Od prawie dwudziestu lat Planeta 11 znajduje się na al. Piłsudskiego w budynku planetarium. Jest to dogodna lokalizacja dla potencjalnych użytkowników, ponieważ znajduje się w centrum Olsztyna. Przeprowadzka Planety wynika ze zbliżającej się modernizacji Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Przypomnijmy, że koszt modernizacji jednostki wyniesie 27 mln zł. Budynek czeka kompleksowy remont, który obejmie budynek z zewnątrz oraz wewnątrz. Wymieniona zostanie cała aparatura analogowa i cyfrowa, a w sali projekcyjnej pojawi się nowy ekran i krzesła dla widzów. Nowością będzie interaktywna wystawa - habitat księżycowy, dzięki której odwiedzający poczują się, jak w bazie kosmicznej na satelicie Ziemi.

By wszystkie zaplanowane zmiany w planetarium zostały wprowadzone w życie, potrzebna jest dodatkowa przestrzeń. Dlatego konieczna będzie zmiana dotychczasowej lokalizacji Planety.

Chociaż wiadomo, że przeprowadzka wcześniej czy później nastąpi, wciąż nie jest znana ani data, ani nowa lokalizacja filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Komisja kultury podała kilka propozycji nowego miejsca „zamieszkania” biblioteki. Jednym z nich była nowa Hala Urania, ale ta propozycja została szybko odrzucona ze względu na przepisy i normy budowlane nowej hali. Padł też pomysł, by przenieść Planetę do Koszar Dragonów lub by w MOK-u nastąpiły zmiany lokalowe, co umożliwiłoby znalezienie nowego miejsca dla biblioteki.

— W dalszym ciągu trwają rozmowy z prezydentem Olsztyna i szukamy takiego rozwiązania, które pozwoliłoby zachować strukturę Planety 11. Zależy nam na pomieszczeniu dużym i przestrzennym i umiejscowionym w centrum miasta. W grę wchodzą zasoby gminy Olsztyn, które przeznaczone są do rewitalizacji — mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Krzysztof Dąbkowski. — Plany i harmonogram prac związanych z projektem dotyczącym modernizacji planetarium jest tak skonstruowany, że co najmniej jeszcze rok, może nawet więcej, Planeta 11 będzie w tym samym miejscu.

— Wszyscy się staramy, żeby ona dalej funkcjonowała jako odrębna i wyjątkowa filia. Nie znamy ani terminu, ani miejsca przeniesienia. Planeta ma swoją specyfikę, która wymaga przestrzeni i specjalnego wyposażenia — dodaje radny miasta Mirosław Arczak. — Jest to jedyna taka placówka w Olsztynie. To jest nowoczesna biblioteka, łącząca dom kultury z miejscem dostępu do internetu. Zależy nam na zachowaniu ciągłości działań kulturalnych i integracyjnych.

Od samego początku istnienia filia nie ograniczała się wyłącznie do funkcji wypożyczalni. Regularnie odbywają się tam wydarzenia kulturalne, spotkania autorskie, warsztaty czy konkursy.

Plany i harmonogram prac związanych z projektem dotyczącym modernizacji Planetarium jest tak skonstruowany, że co najmniej jeszcze rok, może nawet więcej, Planeta 11 będzie w tym samym miejscu.

Zarządzającym Planetą 11 najbardziej zależy nam na tym, by pozostać w centrum miasta, bo dzięki temu mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp do zasobów biblioteki, oraz na dużej przestrzeni. Pamiętajmy, że Planeta 11 to nie tylko wypożyczalnia książek, ale organizowane są tutaj różne przedsięwzięcia, wydarzenia.

— Kto wie, może dzięki przeprowadzce udało by się wprowadzić nowe usługi. Każda zmiana budzi nie pokój, ale może tez być szansą na rozwój — dodaje dyrektor.

Planeta 11 jest biblioteką multimedialną, która istnieje od 3 września 2004 roku. Celem Planety 11 jest stworzenie miejsca szeroko pojętej informacji, nauki i rozrywki. Oprócz moli książkowych swój kącik znajdą tu melomani, zapaleni gracze, maniacy internetowi, kinomani.