Zarobił 4 tysiące złotych, teraz grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności

Od dawna wiemy, że Internet to miejsce, w którym można robić wiele dobrego. Zdarzają się jednak tacy, którzy korzystają z niego w celach niezgodnych z prawem. Oszuści proponują fikcyjne przedmioty na sprzedaż, które mimo wpłaty pieniędzy od kupującego, nigdy do niego nie trafiają. Tak właśnie zarabiał 36-latek, sprzedając towary, których nigdy nie posiadał. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.